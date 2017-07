Kurz vorab, was Marketing ist, und was nicht: Marketing ist nicht Werbung! Jedenfalls nicht nur. Heribert Meffert, eine weltweit anerkannte Instanz in Sachen Marketing, sagt: »Marketing bedeutet Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und potenziellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten.«

Wer professionell Marketing betreibt, nimmt aktiv Einfluss darauf, was sein Produkt bzw. seine Dienstleistung ausmacht, wo es gekauft werden kann, zu welchem Preis es verkauft wird und letztlich auch, wie es beworben wird.

Eselsbrücke sind die so genannten vier Ps: product, place, price, promotion (der so genannte Marketing-Mix). Wer Marketing mit Werbung gleichsetzt, dem entgeht die Chance, auf den Markt Einfluss zu nehmen.

Was Sie als Unternehmer/in steuern können

Marke, denn Sie definieren die Schublade, in die Sie von Zielgruppen gesteckt werden.

Finden Sie Menschen, die an das glauben, an das Sie glauben - das gilt für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen.

Sagen Sie Kunden und Mitarbeitern, warum Sie tun, was Sie tun, und was Sie motiviert.

Machen Sie ein konkretes Versprechen und formulieren Sie echte Nutzen.

Seien Sie regelmäßig präsent in den Köpfen Ihrer Zielgruppe(n).

Sammeln und nutzen Sie Adressen, denn sie sind Ihr Kapital von morgen.

Quatschen Sie weniger. Machen Sie mehr.

Marke beeinflusst Entscheidungen

Die Marke beeinflusst in erster Linie die Kundenperspektive, d.?h., die Marke gibt eine erste Antwort darauf, was Kunden und Mitarbeiter bei Ihnen erwarten dürfen. Eine geschätzte Marke schafft daher Vertrauen. Der so genannte Markendreiklang aus Bekanntheit, Sympathie und Verwendung bzw. Kaufbereitschaft macht deutlich, dass es somit nicht ausreicht, nur bekannt zu sein.

Aus Erhebungen wissen wir, dass viele Kaufentscheidungen, auch und gerade im B-to-B-Umfeld, Bauchentscheidungen sind (B-to-B = business to business, also die Beziehungen zwischen Unternehmen; im Unterschied zu B-to-C = business to consumer, Beziehungen zwischen Unternehmen und Endkunde). Gerald Zaltmann, Harvard-Professor und Buchautor sagt, dass 95?% des Verhaltens vom so genannten »Autopiloten« gesteuert wird. Das heißt: Nahezu alle Kaufentscheidungen treffen wir unterbewusst (Bild?1).

Ein Beispiel für emotionales Verkaufen: Schröder Elektro

Wenn Sie erfolgreich verkaufen möchten, sprechen Sie weniger über die Technik und weniger über Energieeffizienz (denn das tun andere auch und werden schnell austauschbar). Sprechen Sie über das Ergebnis im Sinne des Gefühls, das am Ende zum Beispiel nach der Installtion einer neuen Beleuchtung im Wohnzimmer bleiben wird (Bild?2).

Was differenziert einen Elektriker? Entscheiden Kunden danach, welches Unternehmen das Kabel waagerechter von links nach rechts verlegt? Oder welches Unternehmen größer ist? Oder welches Unternehmen die Baustelle noch sauberer verlassen wird (Stichwort Sauberkeitsversprechen oder ...

