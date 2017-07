ROUNDUP: US-Großbank JPMorgan Chase federt schwaches Kapitalmarktgeschäft ab

NEW YORK - Die US-Großbank JPMorgan Chase hat ein schwächelndes Kapitalmarktgeschäft im zweiten Quartal dank ihrer breiten Aufstellung gut aufgefangen. Die Lücke wurde durch Einnahmen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft sowie aus der Beratung etwa bei Börsengängen und Übernahmen gestopft. Auch die Vermögensverwaltung warf mehr ab. Hinzu kam ein erklecklicher Zufluss aus einem Vergleich in einem Rechtsstreit. Unterm Strich stieg der Quartalsgewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 7,0 Milliarden US-Dollar, wie das größte Geldhaus der USA am Freitag in New York mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet.

US-Großbank Citigroup schneidet besser ab als erwartet

NEW YORK - Die US-Großbank Citigroup ist besser durch das zweite Quartal gekommen als erwartet. Das breit aufgestellte Geldhaus konnte ein deutlich schwächeres Kapitalmarktgeschäft unter anderem durch Zuwächse im Beratungsgeschäft etwa bei Börsengängen und Übernahmen ausgleichen. Auch das klassische Privat- und Firmenkundengeschäft lief in weiten Teilen besser, wenngleich die Bank mehr Geld durch faule Kredite verlor. Unterm Strich blieben 3,9 Milliarden Dollar Gewinn hängen, wie die Citigroup am Freitag in New York mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet, aber weniger als die 4,0 Milliarden Dollar aus dem Vorjahreszeitraum.

Wells Fargo meldet 5,8 Milliarden US-Dollar Quartalsgewinn

SAN FRANCISCO - Die US-Großbank Wells Fargo hat ihren Gewinn im zweiten Quartal überraschend kräftig gesteigert. Obwohl das Geldhaus weiter mit einem Skandal um fingierte Konten kämpft, legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um fünf Prozent zu auf 5,8 Milliarden US-Dollar (5,1 Mrd Euro). Das teilte das Institut am Freitag in San Francisco mit. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. Die Erträge fielen jedoch geringer aus als angenommen. Mit 22,2 Milliarden Dollar stagnierten die Einnahmen im Jahresvergleich. Das sorgte bei Anlegern zunächst für Ernüchterung, die Aktien fielen vorbörslich in einer ersten Reaktion um gut ein Prozent.

ROUNDUP/Durchbruch bei Morphosys: Erste Medikamentenzulassung nach 25 Jahren

NEW YORK/MÜNCHEN - Nach 25 Jahren Firmengeschichte kommt erstmals ein Mittel des deutschen Biotech-Unternehmens Morphosys auf den Markt. Der Lizenznehmer Janssen, der zum US-Pharmakonzern Johnson & Johnson gehört, erhielt von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Verkaufsgenehmigung für das Medikament Tremfya. Das Mittel gegen Schuppenflechte basiert auf Morphosys' Wirkstoff Guselkumab.

Kraftfahrt-Bundesamt überprüft Daimler-Fahrzeuge

STUTTGART - Angesichts neuer Abgas-Vorwürfe gegen den Autobauer Daimler greift das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ein. Die Behörde nimmt Fahrzeuge des Herstellers in die Prüfung, wie ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Freitag in Berlin sagte. Dies folge aus einem Gespräch der Untersuchungskommission des Ministeriums zum Diesel-Skandal mit Konzernvertretern. Daimler habe bei dem Treffen am Donnerstag seine Position dargestellt, sich rechtskonform zu verhalten. Der Sprecher äußerte sich auf eine entsprechende Nachfrage hin nicht zu einer eigenen Bewertung des Ministeriums.

Druck auf Daimler im Abgasskandal nimmt zu - Kontrollen

STUTTGART - Der Autobauer Daimler gerät im Abgasskandal immer mehr in Bedrängnis. Die Ermittlungen zu möglichen Manipulationen bei dem Konzern betreffen laut Medienberichten weitaus mehr Diesel-Fahrzeuge als gedacht: Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR könnten bei mehr als einer Million Fahrzeugen Motoren mit manipulierten Abgaswerten eingebaut sein. Das gehe aus einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Stuttgart hervor.

ROUNDUP: Europäischer Automarkt wächst trotz Dellen

BRÜSSEL - Eine nachlassende Nachfrage in Deutschland und Großbritannien hat das weitere Wachstum des europäischen Automarkts im Juni gebremst. Die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern stieg um gut zwei Prozent auf 1,49 Millionen Autos, wie der Branchenverband Acea am Freitag in Brüssel mitteilte. Im Mai hatte das Plus noch knapp acht Prozent betragen.

ROUNDUP: Boom des Online-Handels in Deutschland geht weiter

DÜSSELDORF - Der Online-Handel in Deutschland setzt sein stürmisches Wachstum fort. Im zweiten Quartal 2017 (April bis Juni) stiegen die Umsätze der Internethändler auf knapp 14 Milliarden Euro, wie Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) am Freitag mitteilte. Dies bedeutet ein Plus von gut 12 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz mit digitalen Dienstleistungen wie elektronischen Tickets, Downloads oder Hotelbuchungen wuchs um 13,7 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro.

ROUNDUP/Vorbereitung auf Brexit: Easyjet will Betreiberlizenz in Österreich

WIEN/LONDON - Die britische Fluglinie Easyjet rüstet sich mit einem dritten Standbein in Österreich für den bevorstehenden Brexit. Die Fluglinie will künftig 4000 Mitarbeiter und 100 Flieger von Wien aus steuern, teilte Easyjet am Freitag mit. Ausschlaggebend für das dritte Standbein seien die Unsicherheit rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU und die guten Erfahrungen mit der Wiener Flugsicherheitsstelle Austro Control.

Weitere Meldungen -Maue Aussichten für Deutsche See in Abgasklage gegen VW -Daimler wehrt sich gegen Vorwurf illegaler Abgas-Manipulation -Maßnahmenpaket soll Diesel-Fahrverbote in Bayern vermeiden -Kretschmann: Keinen Zweifel am sauberen Diesel -Audi-Manager bleibt in Haft -ROUNDUP: SPD-Kanzlerkandidat Schulz für neuen Kampfjet als Europa-Projekt -ROUNDUP: Tarifeinigung in der Burgerbranche -ROUNDUP: Über 676 000 Bundesbürger in der Schulden-Warteschleife -'HB': Rocket Internet trennt sich von Kreditmarktplatz Lendico -Kreise: Facebook will VR-Brille ohne Kabel dieses Jahr vorstellen -Richemont verliert Chefmanager in Uhrenproduktion -Verzicht auf Schiefergas setzt Erdgasförderbranche zu -Fiat Chrysler ruft mehr als 1,3 Millionen Fahrzeuge zurück -Fraport und Lotsengewerkschaft beenden Millionenstreit um Streik -Trumps Grenzmauer zu Mexiko soll kürzer werden -Österreichische Nationalbank: Banken haben Widerstandsfähigkeit verbessert -ROUNDUP: Arvato-Chef Carro verlässt Bertelsmann - Rabe streicht Posten -OMV förderte im zweiten Quartal mehr - Raffineriemarge verbessert -Nordzucker erwartet ab 2018/2019 weniger Gewinn

