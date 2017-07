Das UnternehmenDie Aktie von Redhill Biopharma Ltd. (ISIN Nasdaq US7574681034, Heimatbörse Tel Aviv IL0011223810) notiert an der Nasdaq als ADS (10 shares zusammengefasst) und an der Heimatbörse in Tel Aviv. In Deutschland ist die Aktie sowohl in Frankfurt, in Stuttgart, als auch bei L&S handelbar.Die Firma mit Sitz in Tel-Aviv, Israel, wurde 2009 gegründet, notiert seit 2013 an der Börse und hat sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von spätklinischen, proprietären, oral-verabreichten Medikamenten zur Behandlung von gastrointestinalen (Verdauungstrakt) und entzündlichen Erkrankungen, einschließlich Krebs, konzentriert.Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von ca. $140 Millionen (Stand 13.07.2017) und $61 Millionen Cash (Stand 31.3.2017) sowie 17,06 Mio. ausstehenden Aktien, ist die Aktie derzeit relativ günstig bewertet und hat sich seit Bekanntgabe der positiven RHB-105 (jetzt TALICIA) Phase III D...

Den vollständigen Artikel lesen ...