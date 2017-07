Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind. Heute steht König Fußball im Mittelpunkt. In Deutschland ist nur Borussia Dortmund börsennotiert. Das Ausland hat da mehr zu bieten. Dort gibt es jede Menge starke Vereine an der Börse. Manchester United, Juventus Turin und Ajax Amsterdam unter der Lupe des Börsenpunk - was diese Aktien aktuell interessant macht, erfahren Sie im Video. Außerdem geht es um Blackrock und Square. Vor allem der Kurs von Square kennt derzeit kein Halten mehr.