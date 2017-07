JP Morgan hat starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die US-Großbank fuhr einen Gewinn je Aktie von 1,82 Dollar ein. Damit lag JP Morgan über den Erwartungen der Analysten. Die hatten im Schnitt mit 1,60 Dollar je Aktie gerechnet. Auch bei den Erträgen lag JP Morgan klar über den Schätzungen der Experten. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Aktie von JP Morgan. Zudem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.