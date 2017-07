Bronzekunst für das preisgekrönte 'NOVE by Citterio'

- Großskulptur des Künstlers Hajo Forster anlässlich der bevorstehenden Fertigstellung von NOVE in München feierlich enthüllt

- Projektentwickler Horus Development meldet Vollvermietung von 27.500 Quadratmeter Bürofläche

- Gebäude zweifach mit dem Europe Property Award ausgezeichnet

München, 14. Juli 2017. Mit der Enthüllung der Bronzeskulptur "Ballerina divina - Göttliche Tänzerin" des Münchner Künstlers Hajo Forster feiert der Projektentwickler von "NOVE by Citterio" am heutigen Freitag die bevorstehende Fertigstellung des Münchner Bürogebäudes. Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung ist der bereits mit dem Europe Property Award - Best Office Development Europe sowie Europe Property Award - Best Office Development Germany ausgezeichnete Neubau zu 100 Prozent an namhafte, internationale Unternehmen weit vor Plan vermietet. Die ersten Nutzer haben ihre Büros Anfang des Jahres bezogen.

"Wir haben für den Neubau an dieser Stelle des Wohn- und Büroquartiers Arnulfpark den weltweit bekannten Mailänder Architekten und Interior Designer Antonio Citterio gewonnen. Sein aus der Münchner Büroarchitektur herausstechendes Gebäude mit einer 4,50 Meter hohen Skulptur aus Bronze zu vollenden und den öffentlichen Raum mit besonderer Kunst zu bereichern, ist für uns eine logische Konsequenz", sagt Tim Wiesener, Geschäftsführer des Projektentwicklers Horus Development GmbH - einem Joint Venture aus der Salvis Consulting und der Art-Invest Real Estate. Das 1,7 Tonnen schwere Werk selbst schwebt über einem im Durchmesser fünf Meter großen Wasserbassin vor dem Hauptportal des NOVE und ist eine Auftragsarbeit des Münchner Bildhauers und Malers Hajo Forster. "Harmonie entsteht für mich durch den Gleichklang von Gegensätzen. Meine Skulptur ,Ballerina divina' schafft mit ihrer abstrakt-fließenden Form einen starken Gegensatz zur geometrischen Formensprache der Architektur von Antonio Citterio. Mit der Idee, das Gebäude durch Kunst zu veredeln, hat Horus Development etwas ganz Besonderes für den Standort geschaffen. Denn seit König Ludwig I. wurden nicht mehr viele Bronzeskulpturen dieser Größe in München aufgestellt", sagt Hajo Forster.

Seit 2015 hat der Projektentwickler auf 7.329 Quadratmetern Baugrund im Arnulfpark und nahe der Donnersbergerbrücke das Ensemble aus der Feder des Mailänder Architekturbüros Antonio Citterio Patricia Viel and Partners realisiert. Entstanden ist ein architektonisches Highlight mit rund 27.500 Quadratmetern Bürofläche für etwa 1.300 Arbeitsplätze, die sich über sieben beziehungsweise neun Stockwerke verteilen. Zu den namhaften Mietern der großzügigen, flexiblen Bürowelten aus Beton, Holz, Aluminium und Glas gehören die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, der Personaldienstleister Hays AG, das IT-Beratungshaus Reply AG sowie die Salvis Consulting AG. Dr. Ferdinand Spies, Niederlassungsleiter der Art-Invest Real Estate Management: "Dass NOVE weit vor Plan zu 100 Prozent vermietet ist, freut uns sehr, spiegelt dies doch die Begehrlichkeit des Standorts innerhalb des Mittleren Rings und die Besonderheit des Objekts auf dem Münchner Markt wider."

NOVE zeichnet sich nach außen insbesondere durch seine ungewöhnliche Fassade aus: Bronzefarbene Aluminiumframes schweben vor großflächigen dunklen Glasfenstern. Im Inneren werden Mitarbeiter und Gäste in einem imposanten Haupteingang begrüßt. Dieser erinnert mit seinen hohen Decken und Glasfronten, einem Café und einem Kamin atmosphärisch an die Lobby eines Designhotels. Das mehr als 700 Quadratmeter große und 23 Meter hohe Glas-Atrium im Zentrum des Objekts ist mit edlen, ebenfalls von Citterio für die Hersteller Vitra, Flexform und B&B Italia entworfenen Möbeln eingerichtet und dient als Rückzugsort für entspannte Kommunikation. Dachterrassen bieten Ausblicke auf das Olympiastadion, die Türme der Frauenkirche und bis zu den Alpen. 430 Parkplätze stehen in einer unterirdischen, von Park One betriebenen Garage auf drei Ebenen zur Verfügung. Für die Gestaltung der Außenanlagen zeichnet der international renommierte Schweizer Landschaftsarchitekt Enzo Enea verantwortlich. Das Objekt ist als Green Building konzipiert, die Zertifizierung gemäß LEED ist bereits vorgesehen.

Über "NOVE by Citterio" Das Bürogebäude "NOVE by Citterio" entsteht seit Anfang 2015 im neuen Münchner Wohn- und Gewerbequartier Arnulfpark zwischen der Hackerbrücke und der Donnersbergerbrücke. Die ersten Mieter sind Anfang 2017 eingezogen. Die Fertigstellung ist für Ende 2017 geplant. Bauherr ist die Horus Development GmbH - ein Joint Venture aus der Salvis Consulting AG und der Art-Invest Real Estate.

Der Baugrund umfasst eine Fläche von rund 7.300 Quadratmetern. Der fertige Neubau verfügt über 27.500 Quadratmeter oberirdische Bürofläche und Raum für mehr als 1.300 Arbeitsplätze. Das Ensemble besteht aus einem Gebäude mit sechs Regelgeschossen und einem Hochhaustrakt mit neun Stockwerken. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang mit Lobby an der Lilli-Palmer-Straße 2 sowie über drei weitere repräsentative Eingänge an der Luise-Ullrich-Straße 8 bis 14. 430 Tiefgaragenplätze stehen auf drei Ebenen zur Verfügung. Im Erdgeschoss ensteht ein stilvoll eingerichteter, öffentlicher Gastronomiebereich.

Im Vorfeld der Planung hatten sieben namhafte Architekturbüros - darunter Daniel Libeskind, kadawittfeldarchitektur und UN Studios - in einem Design Contest um das Projekt konkurriert. Das Mailänder Architekturbüro Antonio Citterio Patricia Viel and Partners stellte den Siegerentwurf. Mit NOVE entwickelt Citterio zum ersten Mal ein Objekt in München. Dabei zeichnet er sowohl für die Gestaltung des Gebäudes wie auch der Innenarchitektur verantwortlich. Für die Gestaltung der aufwendig geplanten Außenanlagen wurde der international renommierte Schweizer Landschaftsarchitekt Enzo Enea gewonnen. Das Gebäude ist als Green Building konzipiert, die Zertifizierung gemäß LEED ist vorgesehen.

Über Salvis Consulting AG Seit 1994 ist die Salvis Consulting AG beratend für Banken und als Projektentwickler tätig. Mit dem Schwerpunkt Bewertung - Sanierung - Projektentwicklung von Gewerbeimmobilien wurden bisher über 500 Millionen Euro Projektvolumen verantwortet. Das Salvis-Team setzt sich aus Spezialisten zusammen, die auf eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Bankwesen, Steuerberatung, Architektur, Rechtsberatung, Projektentwicklung, Unternehmensberatung und Finanzcontrolling verweisen können.

Über Art-Invest Real Estate Art-Invest Real Estate ist eine Projektentwicklungs- und Investmentgesellschaft, die in Liegenschaften mit Wertschöpfungspotenzial in guten Lagen großer Städte investiert. Der Fokus liegt auf den deutschen Metropolregionen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn, München, Nürnberg sowie Stuttgart. Über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft wurden bereits neun Sondervermögen für institutionelle Anleger wie Versorgungswerke und Stiftungen aufgelegt.

Über Hajo Forster Hajo Forster ist ein Münchener Bildhauer und Maler. Als freischaffender Künstler beschäftigt er sich mit unterschiedlichen Techniken und verschiedenen Genres unter dem Dach der zeitgenössischen Kunst. Bekannt ist er geworden mit seinen bis 7,30 Meter hohen Großskulpturen aus Bronze beziehungsweise mit Silber verspiegelt.

