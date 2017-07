WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist der Aufschwung zuletzt weiter ins Stocken geraten. Am Freitag veröffentlichte die US-Regierung erneut eher enttäuschende Konjunkturdaten. Vor allem die zuletzt vergleichsweise schwache Inflation dürfte dafür Sorgen, dass die US-Notenbank bei ihren Zinserhöhungen in den kommenden Monaten keine Eile an den Tag legen wird.

Im Juni hatte sich der Preisauftrieb in den USA stärker als erwartet abgeschwächt. Die Inflation war mit 1,6 Prozent so niedrig wie seit acht Monaten nicht mehr. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Rückgang auf 1,7 Prozent gerechnet. Im Mai hatte die Inflationsrate noch 1,9 Prozent und im April 2,2 Prozent betragen.

ENTTÄUSCHENDE DATEN AUCH AUS DEM EINZELHANDEL

Die Kerninflation, die Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, verharrte im Juni wie erwartet bei 1,7 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat blieb das Preisniveau im Juni insgesamt unverändert.

Eine klare Enttäuschung lieferten auch Daten zur Entwicklung im Einzelhandel, der in der US-Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Im Juni gingen die Umsätze überraschend um 0,2 Prozent zum Vormonat zurück. Bankvolkswirte hatten den Dämpfer nicht erwartet und waren von einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,1 Prozent ausgegangen.

US-DOLLAR NACH DATEN UNTER DRUCK

"Es zeigt sich einmal mehr, dass realwirtschaftliche Daten den hohen Stimmungswerten nicht folgen können", hieß es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Allerdings würden der robuste Arbeitsmarkt und tendenziell steigende Löhne gegen eine dauerhafte Konsumschwäche sprechen.

Leicht positiv überrascht haben hingegen Daten zur Industrieproduktion. Hier meldete die Regierung in Washington für Juni einen Anstieg um 0,4 Prozent im Monatsvergleich und damit etwas mehr als Volkswirte erwartet hatten.

An den Finanzmärkten überwog die Enttäuschung über die US-Konjunkturdaten. Im Nachmittagshandel geriet der US-Dollar unter Druck, während der Kurs des Euro im Gegenzug auf ein Tageshoch bei 1,1468 US-Dollar kletterte. Zeitgleich kam es am Markt für amerikanische Staatsanleihen zu Kursgewinnen./jkr/jsl/

AXC0160 2017-07-14/15:50