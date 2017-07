Die US-Bank JPMorgan hat Boeing von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 240 US-Dollar angehoben. Boeing zähle zu denjenigen Unternehmen, die im Falle einer positiven Entwicklung der Luftfahrtbranche am besten positioniert seien, schrieb Analyst Seth Seifman in einer Studie vom Freitag. Zudem versuche der Flugzeugbauer ganz bewusst, die Luftfahrtindustrie zu seinen Gunsten zu beeinflussen, um so mehr Wert für sich zu schaffen. Auch habe sich das Management in den vergangenen 18 Monaten den Herausforderungen gestellt./bek/tih

ISIN: US0970231058