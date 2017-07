Mainz (ots) - Woche 32/17 Donnerstag, 10.08.



22.15 Neu Sitzheizung gibt's nicht! Bitte Ergänzung beachten: Mit Annette Frier und Bastian Pastewka Deutschland 2017



Woche 33/17 Donnerstag, 17.08.



21.15 Professor T. Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription (Ergänzung bitte auch für die Ausstrahlungen am 24.08., 31.08. und 07.09.2017 beachten.)



Woche 34/17 Sonntag, 20.08.



Bitte Programmänderung beachten:



6.40 Terra Xpress Entdeckung in der Ostsee mit Dirk Steffens (vom 25.5.2016)



7.05 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Neuseeland - Phönix aus der Asche (vom 9.2.2016)



7.50 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Australien - eine unendliche Geschichte (vom 7.5.2017)



8.35 Terra X Zugvögel 1. Kundschafter in fernen Welten Film von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus (vom 2.4.2017)



9.20 Terra X Zugvögel 2. Der Kampf ums Überleben Film von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus (vom 2.4.2017)







10.05 Terra X Supertiere des Wassers - Tiefe See Film von Tina Weimer (vom 17.9.2014)



10.50 Terra X Supertiere des Wassers - Land in Sicht Film von Ricarda Schlosshan (vom 20.9.2014)



11.35 Callin' Mr. Brain 6. Geheimnisvolle Weltmeere Sechsteilige Dokumentationsreihe



12.20 James Bond 007 - Feuerball (Thunderball) James Bond Sean Connery Domino Claudine Auger Fiona Luciana Paluzzi Largo Adolfo Celi M Bernard Lee Regie: Terence Young Großbritannien/Frankreich 1965



14.25 New Tricks Der kleine Bruder (vom 17.8.2017) Det. Supt. Sandra Pullman Amanda Redman Gerry Standing Dennis Waterman Steve McAndrew Denis Lawson Brian Lane Alun Armstrong DAC Robert Strickland Anthony Calf Buch: Julian Simpson Regie: Metin Hüseyin Großbritannien 2013



15.15 New Tricks Musik und Mord (vom 18.8.2017) Det. Supt. Sandra Pullman Amanda Redman Gerry Standing Dennis Waterman Danny Griffin Nicholas Lyndhurst DAC Robert Strickland Anthony Calf Steve McAndrew Denis Lawson Buch: Roy Mitchell Regie: Philip John Großbritannien 2013







16.10 Death in Paradise Tropisches Fieber (vom 13.8.2012) DI Richard Poole Ben Miller Camille Bordey Sara Martins Dwayne Myers Danny John-Jules Fidel Best Gary Carr Catherine Élisabeth Bourgine Benjamin Lightfoot Alex Lanipekun Abigail Lightfoot Riann Steele Alex Owen Lisa Faulkner Phil Owen Sean Gallagher Mark Lightfoot O.T. Fagbenle Commissioner Selwyn Patterson Gary Carr DS Angela Young Shirley Henderson Danny Fernandez Kieran O'Brian Buch: Robert Thorogood Regie: Alfred Lot Gemeinschaftsproduktion von Red Planet Pictures and Kudos Film and Television Großbritannien 2011



(Die Sendungen "Deutschland von oben 4", "Große Völker: Die Römer", "Große Völker: Die Karthager", "Große Völker: Die Araber", "Alexander der Große - Auf dem Weg zur Macht" und "Alexander der Große - Bis ans Ende der Welt" entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen.)



Donnerstag, 24.08.



Bitte Zeitänderung beachten:



23.15 Orange is the New Black Wir können Helden sein



0.10 Orange is the New Black Muss ich wirklich dazwischen?



1.10 No Offence Hochexplosiv (vom 21.8.2017)



1.55 Ripper Street In der Fremde (Teil 1) (vom 22.8.2017)



2.50 Ripper Street In der Fremde (Teil 2) (vom 22.8.2017)



3.40 Ripper Street Verlorene Unschuld (vom 22.8.2017)



4.35 Inspector Lynley -6.05 Denn sie betrügt man nicht Nach dem Roman von Elizabeth George



Freitag, 25.08.



Bitte Zeitänderung beachten:



6.05 Der Ermittler Objekt der Begierde



...................................



8.50 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 9.6.2016)



...................................... 15.25 Heldt Heißes Eisen (von 11.15 Uhr)



(Weiterer Ablauf ab 16.05 Uhr wie vorgesehen.)



