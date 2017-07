Das Zinstief hält die Deutschen nicht vom Sparen ab - das Geldvermögen steigt und steigt. Ein Grund dafür ist auch die gute Börsenlage. Niedrigzinsen treiben immer mehr Anleger an die Aktienmärkte.

Die privaten Haushalte in Deutschland sind in der Summe so reich wie nie: Ihr Geldvermögen stieg im ersten Quartal des laufenden Jahres weiter auf den Rekordwert von rund 5676 Milliarden Euro, wie die Bundesbank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Berücksichtigt werden dabei Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere und Ansprüche an Versicherungen - nicht jedoch Immobilien. Auch wie das Vermögen verteilt ist, geht aus der Studie nicht hervor.

