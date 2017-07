Das Moskitonetz mit dem Namen Interceptor G2 könne ab Ende dieses Jahres für Gesundheitsbehörden und Hilfsorganisationen verfügbar sein, meldet BASF. Der genaue Zeitpunkt sei von lokalen Zulassungsverfahren abhängig.

Insektizid mit seltener Kombination von Eigenschaften

In einer über 10-jährigen Zusammenarbeit mit dem Innovative Vector Control Consortium (IVCC) und der London School of Hygiene & Tropical Medicine ist es BASF-Wissenschaftlern gelungen, Chlorfenapyr für die neue Anwendung auf Moskitonetzen wirksam einzusetzen und die strengen WHO-Richtlinien für die öffentliche Gesundheit zu erfüllen. Dave Malone, Technischer Manager bei IVCC, erklärt hierzu: "Durch die Zusammenarbeit mit BASF haben wir Zugang zu einem Insektizid mit einer seltenen Kombination von Eigenschaften erhalten: neu im Bereich Öffentliche Gesundheit, wirksam gegen resistente Moskitos und geeignet für die langanhaltende Beschichtung von Polyesternetzen." Ein zweites Chlorfenapyr-Produkt, Sylando 240SC, ein Spray zur Anwendung auf Decken und Wänden in Innenräumen, befindet sich ebenfalls ...

