Freitag, 21. Juli 2017, 22.00 Uhr



Erstausstrahlung



Nachdem die 19-jährige Jay mit ihrem Freund Hugh Sex hatte, wird sie das Gefühl nicht los, dass sie jemand oder etwas verfolgt. Als Jay erfährt, dass nur sie "Es" sehen und nur durch Sex weitergeben kann, sucht sie Hilfe bei ihrer Clique. Als ihr Kumpel Greg sich freiwillig von Jay "infizieren" lässt, scheint der Bann gebrochen. Doch schon bald wird Jay erneut gejagt. Aus dem paranoiden Alptraum scheint es kein Entkommen zu geben. 3sat zeigt den Film "It Follows" (USA 2014) am Freitag, 21. Juli, 22.00 Uhr, in Erstausstrahlung. Regisseur David Robert Mitchell gelingt mit minimalistischen Mitteln ein Indie-Horror-Spielfilm voller Reminiszenzen an das Genre, der durch seine unheimliche Atmosphäre und Musikalität besticht.



Der amerikanische Independent-Regisseur David Robert Mitchell spielt ironisch und doch bedrohlich mit den Ängsten der Adoleszenz und den Stilmitteln des Horror-Genres. Glänzende Darsteller - allen voran Maika Monroe als Protagonistin Jay -, sinnliche Bilder und ein hypnotischer Elektro-Soundtrack von Desasterpeace machten "It Follows" zu einem der Horror-Überraschungserfolge der letzten Jahre. "It Follows" ist Mitchells zweite Regiearbeit. Wie schon in seinem Debüt, dem Coming-of-age-Drama "The Myth of the American Sleepover" (2010) stehen auch hier die Befindlichkeiten amerikanischer Heranwachsender in der ehemaligen Industrie-Metropole Detroit im Mittelpunkt. Mitchell hat sich diesmal dem Horrorgenre zugewandt, um die Ängste und Nöte der Teenager sicht- und fühlbar zu machen. In die Regiearbeit fließen John Carpenters Vorstadthorror "Halloween" sowie Wes Cravens "A Nightmare on Elm Street" ein. Und die übernatürlichen Wesen erinnern an George A. Romeros Zombie-Streifen "Dawn of the Dead".



