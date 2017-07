Baden-Baden (ots) - Dienstag, 18. Juli 2017 (Woche 29)/14.07.2017



20.15 Marktcheck



Autofahrt - mit der LKW-Gefahr unterwegs: Beinahe täglich kommt es auf deutschen Autobahnen zu schlimmen Unfällen. Oft sind übermüdete oder unkonzentrierte LKW-Fahrer beteiligt. Hätte mancher Unfall vermieden werden können? "Marktcheck" geht mit der Polizei auf Streife und lässt LKW-Fahrer zu Wort kommen.



Teleshopping - Augen auf beim Direktkauf: Im vergangenen Jahr machten Teleshopping-Sender in Deutschland einen Umsatz von fast zwei Milliarden Euro. Werden Fernsehkunden mit Tricks zum Kauf verführt? Sind die Angebote tatsächlich so schnell vergriffen, wie die Moderatoren behaupten? Und wie gut sind die angepriesenen Produkte?



Pflanzen - welche Bewässerung hilft bei Abwesenheit? Zimmer- und Balkonpflanzen brauchen regelmäßig Wasser - auch wenn man selbst einmal nicht zu Hause ist. Zahlreiche Systeme mit Pumpen, Tropfkegeln oder Wasserreservoirs versprechen Abhilfe. "Marktcheck" testet günstige und teurere Bewässerungssysteme für Zimmer- und Balkonpflanzen.



Methadon - ein echte Hilfe gegen Krebs? Jedes Jahr erkranken rund 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Immer neue Medikamente, die das Leben der Patienten verlängern sollen, kommen auf den Markt. Viele davon sind extrem teuer. Doch was passiert, wenn ein Wirkstoff wie Methadon, als Ergänzung zur Chemotherapie, Hoffnung verspricht? Eine Forscherin aus Ulm spricht von lebensverlängernder Wirkung, sogar von einem "Krebskiller". Was fehlt, sind die klinischen Studien. Manche Experten warnen vor falschen Erwartungen.



Fortbewegung - wo müssen Radfahrer und Co. aufpassen? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet Fragen zum Thema Fortbewegung. Welcher Verkehrsteilnehmer haftet bei einem Unfall? Haben Fußgänger immer Vorrang? Und müssen Autofahrer anhalten, wenn Radfahrer auf den Zebrastreifen zufahren?



Sonntag, 20. August 2017 (Woche 34)/14.07.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



22.05 BW: Sport im Dritten



RP: Flutlicht SR: aktuell



22.20 (VPS 22.15) SR: sportarena (WH)



22.50 (VPS 23.00) Sketchup Lachen mit Iris Berben und Diether Krebs Erstsendung: 29.12.1986 in BR



23.15 (VPS 23.30) Graf Yoster gibt sich die Ehre Die Erbschaft Fernsehserie Deutschland 1970 Erstsendung: 12.11.1970 in Das Erste



23.40 (VPS 23.55) Graf Yoster gibt sich die Ehre Die Ritter vom Schlüssel Fernsehserie Deutschland 1970 Erstsendung: 26.11.1970 in Das Erste



00.05 (VPS 00.20) Butler Parker Patientin gesucht Fernsehserie Deutschland 1972 Erstsendung: 08.08.1972 in Das Erste



00.30 (VPS 00.45) Gewagtes Spiel Mann über Bord Fernsehserie Deutschland 1965 Erstsendung: 17.03.1965 in Das Erste



01.00 (VPS 01.10) Graf Yoster gibt sich die Ehre (WH) Die Erbschaft Fernsehserie Deutschland 1970 Erstsendung: 12.11.1970 in Das Erste



01.25 (VPS 01.35) Graf Yoster gibt sich die Ehre (WH) Die Ritter vom Schlüssel Fernsehserie Deutschland 1970 Erstsendung: 26.11.1970 in Das Erste



01.50 Gewagtes Spiel (WH) Mann über Bord Fernsehserie Deutschland 1965 Erstsendung: 17.03.1965 in Das Erste



02.15 (VPS 02.05) Butler Parker (WH) Patientin gesucht Fernsehserie Deutschland 1972 Erstsendung: 08.08.1972 in Das Erste



02.40 (VPS 02.30) Inspektion Lauenstadt Der Teppichhändler Fernsehserie Deutschland 1976 Erstsendung: 06.07.1976



03.30 (VPS 03.20) Der Dicke Das Bauernopfer Fernsehserie Deutschland 2005 Erstsendung: 05.04.2005 in Das Erste



04.15 (VPS 04.05) Geld. Macht. Liebe Kurseinbruch 19-teilige Fernsehserie Deutschland 2009 Erstsendung: 14.12.2009 in Das Erste



05.00 (VPS 04.50) Julia - Eine ungewöhnliche Frau Arthurs Rückkehr



05.50 Reiseziel Barockstraße SaarPfalz



Erstsendung: 09.04.2011 in SWR/SR



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



