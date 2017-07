New York - Die US-Grossbanken JPMorgan Chase, Citigroup und Wells Fargo haben im zweiten Quartal trotz eines schwächelnden Kapitalmarktgeschäfts kräftig verdient. Sprudelnde Einnahmen im Privat- und Firmenkundengeschäft konnten Einbussen im lukrativen Handel mit Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen abfedern. Das geht aus den am Freitag veröffentlichten Finanzberichten hervor. Die Anleger zeigten sich dennoch vergrätzt: Die Aktien von Banken fielen kurz nach Handelsstart an der Wall Street ans Ende der Indizes mit Verlusten von um die 2 Prozent.

Dabei war beim US-Branchenführer JPMorgan der Quartalsgewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 7,0 Milliarden Dollar (6,1 Mrd Euro) gestiegen. "Den US-Verbrauchern geht es gut", sagte Bankchef Jamie Dimon. Das zeige sich im Privatkundengeschäft. Kredite und Spareinlagen wüchsen, zudem wickle die Bank mehr Transaktionen für Einzelhändler ab, und Kunden nutzten ihre Kreditkarten häufiger. Bei der Beratung von Börsengängen und Übernahmen lief es ebenfalls gut. Flaute herrschte hingegen in der Handelssparte, zuvorderst beim ...

