Die Schwankungen des Ölpreises haben in der letzten Zeit den Markt in Atem gehalten. Geht es so weiter? Auch der Goldpreis rückte wieder in den Fokus der Anleger. Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank wirft einen Blick auf die Rohstoffe. Im Interview mit Moderatorin Viola Grebe erklärt er, warum der Goldpreis seiner Meinung nach langfristig deutlich steigen dürfte und wieviel Schwankungen er in der nächsten Zeit beim Ölpreis sieht.