Hannover/Erfurt (ots) - Ab sofort firmiert die Heise Adressbuch Verlag GmbH & Co. KG unter dem neuen Namen Heise Medienwerk GmbH & Co. KG. Geschäftsführer bleiben Ansgar Heise, Peter Krügel und Manfred Schacht. Sitz der Gesellschaft ist nach wie vor Erfurt. Die Umfirmierung ist eine zeitgemäße Anpassung an das Produktangebot.



"Der Name Heise Medienwerk spiegelt besser die aktuelle Produktpalette wider und ist auch offen für künftige Produktentwicklungen", erklärt Geschäftsführer Ansgar Heise. "Zum Portfolio gehören neben den Adressbüchern seit 2016 auch Dienstleistung und Produktion für und von Print- und Online-Medien."



Der Heise Adressbuch Verlag führte seinen Namen seit Anfang 2002. Zuvor erschienen die Verlagsprodukte im Geschäftsbereich Adressbücher der Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, die 1949 in Hannover gegründet wurde. Zurzeit ist Heise Medienwerk am Standort in Erfurt Herausgeber und Verleger von rund 40 Einwohneradressbüchern für Städte und Gemeinden. Alle gewerblichen Informationen sind auch online unter www.informiert.de abrufbar. Die Gestaltung von Homepages, Werbebannern, Broschüren, Zeitschriften und weitere Dienstleistungen aus dem Print- und Online-Bereich erfolgt am Standort Rostock.



Heise Gruppe



Gegründet 1949 als Verlag Heinz Heise ist die Heise Gruppe heute ein weit verzweigtes, international tätiges Medienunternehmen. Neben dem Stammsitz in Hannover gehören Unternehmen in Berlin, Erfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Heidelberg, München, Rostock, Wels und Wien zur Unternehmensgruppe. Allein in der Firmenzentrale arbeiten rund 500 Mitarbeiter. Die Unternehmen der Gruppe sind im Wesentlichen auf den folgenden Geschäftsfeldern aktiv:



Verzeichnismedien



Gemeinsam mit der Deutschen Tele Medien GmbH erscheinen acht Ausgaben von Gelbe Seiten, 22 Ausgaben Gelbe Seiten regional, 16 Ausgaben von Das Telefonbuch und 132 Ausgaben von Das Örtliche jeweils als Online-, Print- und Mobil-Angebot. Außerdem gehören rund 40 Einwohneradressbücher zum Programm. Unter der Marke Heise RegioConcept, unter der auch ein Großteil der vorgenannten Verzeichnismedien vermarktet werden, bietet Heise Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen im Bereich Online-Marketing wie z. B. Homepages, Suchmaschinenoptimierung oder GoogleAdWords[TM]-Werbung an. Heise IT ist weltweit erster Anwender der SAP-Branchenlösung IS-Media für Verzeichnis-Medien und gehört in diesem Marktsegment zu den größten deutschen IT-Dienstleistern.



Content-Medien



Mit c't kommt eines der erfolgreichsten Computermagazine aus dem Medienhaus Heise. heise online ist das Leitmedium für deutschsprachige Hightech-Nachrichten. Zeitschriften wie iX, Technology Review, Mac & i, Make, Wissen, Retro Gamer, das Online-Magazin telepolis sowie IT-Fachbücher und schöne Literatur runden das Verlagsportfolio ab. Darüber hinaus werden Workshops, Konferenzen und Webinare für IT-Professionals sowie die Maker Faires in Hannover und Berlin von Unternehmen der Heise Gruppe veranstaltet.



E-Commerce



Seit Juni 2014 ist die Heise Gruppe mit über 90 Prozent an der österreichischen Preisvergleich Internet Services AG beteiligt, die die Preisvergleichsplattform www.geizhals.de / www.geizhals.at betreibt.



