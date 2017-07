easyJet errichtet Unternehmensstandort in Österreich >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Inbox: easyjet will Lizenz in Österreich » Mittags Mashup: Apple, MorphoSys,... Flughafen Wien easyJet errichtet Unternehmensstandort in Österreich Der Flughafen Wien begrüßt die Entscheidung von easyJet, künftig von Wien aus im Rahmen eines neuen Unternehmensstandortes europäische Geschäftsaktivitäten zu betreiben. Aus Sicht des Flughafens ist das vor allem eine Bestätigung der hohen Qualität und Wettbewerbsfähigkeit des Luftfahrtstandortes Österreich, die zeigt, dass Österreich im internationalen Aviationgeschäft sehr gut positioniert ist. Flughafen Wien ...

