Mit der zweiten Ausbaustufe soll der Megawatt-Speicher in Schwerin nun mehr Regelleistung bereitstellen und künftig auch den Wiederaufbau des Netzes nach Stromausfällen ermöglichen.Im Juli 2014 nahm der Energieversorger Wemag in einem Pionierprojekt einen Batteriespeicher mit fünf Megawatt Leistung und fünf Megawattstunden Kapazität in Schwerin in Betrieb. Nun wurde ein weiterer Speicherblock angeschlossen und ans Netz gebracht, der die präqualifizierte Gesamtleistung des Großspeichers auf zehn Megawatt verdoppelt und die Leistung auf 15 Megawattstunden verdreifacht. Der Speicher soll weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...