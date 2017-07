Ende der politischen Risiken

Sollte man Gewinne mitnehmen, bevor der Aktienmarkt dreht? Die Psychologie übt einen enormen Einfluss auf das Verhalten von Anlegern aus - warum das Gehirn der Investment-Entscheidung im Weg stehen will und wie man Fehler vermeidet.Manchmal spielt einem die Psyche kleine Streiche: Sollte man nicht einfach jetzt schon die Gewinne mitnehmen, die sich in den letzten acht Monaten während der Hausse an den Aktienmärkten angesammelt haben? Wirft man einen Blick auf die performancestärksten Aktienfonds (siehe Chart), könnte man doch der nächsten Marktkorrektur zuvorkommen, welche die Aktienkurse um zehn Prozent in den Keller reißen könnte. Die Verhaltens-Forschung (Behavioral Finance) hält das für einen großen Fehler - insbesondere dann, wenn man Gewinne mitnimmt. Niemand kann die Märkte korrekt prognostizieren und daskönnte eine Fortsetzung des Bullenmarktes bedeuten.

Den vollständigen Artikel lesen ...