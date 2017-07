Frankfurt - Der Aluminiumpreis ist gestern Morgen innerhalb einer Stunde um 2,5% nach oben gesprungen, so die Analysten der Commerzbank.Auslöser sei eine Meldung des chinesischen Internetportals "Mymetal.net" gewesen, das anscheinend zum Informationsanbieter "Mysteel" gehöre, wonach in China die Aluminiumproduktion deutlich gedrosselt werden solle. Konkret habe es geheißen, dass die China Hongqiao Group, Chinas größter Aluminiumhersteller, im Rahmen staatlicher Anordnungen Produktionskapazitäten von 600 Tsd. Tonnen p.a. vorübergehend schließen werde. Vor wenigen Wochen habe das Unternehmen bekannt gegeben, veraltete Produktionskapazitäten im Umfang von 250 Tsd. Tonnen p.a. stilllegen zu wollen. Am späten Vormittag habe das Unternehmen selbst eine Meldung herausgegeben, wonach die Schließung veralteter Anlagen durch die Inbetriebnahme neuer Kapazitäten ausgeglichen werden solle. Eine Entscheidung über den Umfang der Stilllegungen sei noch nicht getroffen. Der Aluminiumpreis habe daraufhin allerdings nur einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben.

