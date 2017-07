Frankfurt - Wie der Verband der europäischen Automobilproduzenten heute Morgen mitteilte, hat die Dynamik der Autoneuzulassungen in der EU im Juni merklich nachgelassen (+2,1% gegenüber Vorjahr), so die Analysten der Commerzbank.Hierzu habe auch der deutsche Automarkt beigetragen. Im ersten Halbjahr seien aber 8,2 Mio. Autos in der EU neu zugelassen worden, 4,7% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Dies sei das beste erste Halbjahr seit zehn Jahren gewesen. Der Platinpreis habe hiervon jedoch nicht profitiert. Nach zwei schwachen Monaten zuvor seien die Autoabsätze in China im Juni gemäß Daten des Verbands der chinesischen Automobilproduzenten im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht um 2,3% auf 1,83 Mio. Stück gestiegen. Im ersten Halbjahr seien demnach 11,25 Mio. Autos in China verkauft worden. Das Wachstum habe aber nur noch magere 2,1% betragen (erstes Halbjahr 2016: 9,1%). Es sei zugleich die niedrigste Steigerungsrate für das erste Halbjahr seit mindestens zwölf Jahren gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...