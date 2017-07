Hamburg (ots) - Große Überraschung für Millionen Fans von "In aller Freundschaft" und "Lindenstraße": Die beiden Erfolgsserien drehen zwei Specials gemeinsam, wie die Fernsehzeitschrift auf einen Blick von MDR und WDR erfuhr. Bereits am 20. Juli beginnen die Dreharbeiten in Leipzig. Im Mittelpunkt der "In aller Freundschaft"-Folge steht Dr. Iris Brooks (Sarah Masuch) aus der "Lindenstraße". Ausstrahlung ist Ende November.



Im Februar 2018 steht dann Alexa Maria Surholt als Sachsenklinik-Verwaltungschefin Sarah Marquardt in Köln für die "Lindenstraße" vor der Kamera. Die Ausstrahlung ist im April 2018.



