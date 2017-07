Sie unterstützt damit die Stärkung der Beziehungen zwischen China und Portugal



Der erste Flug von Capital Airlines zwischen Hangzhou, Beijing und Lissabon ist für den 25. Juli geplant



Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - HNA Group, ein weltweites Fortune 500 Unternehmen mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen, gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Capital Airlines einen Direktflug zwischen China und Portugal aufnimmt. Die Vereinbarung über die Aufnahme eines Direktfluges von Beijing nach Lissabon wurde während des Besuches von Premierminister Antonio Costas in Beijing im Oktober 2016 unterzeichnet und die neue Route wurde bei der Eröffnungsfeier am 11. Juli in Lissabon, Portugal, vorgestellt. Der erste Flug ist für den 25. Juli 2017 geplant.



Die Linie Hangzhou-Beijing-Lissabon ist die erste internationale Route der Fluglinie zwischen den beiden Ländern und ein wichtiger Schritt in den Bemühungen der Fluglinie, zu "den Belt and Road Initiativen" beizutragen sowie bei dem Ziel, eine modernen Version der alten Handelswege neu zu gestalten und wiederherzustellen, die China und Europa verbanden. Capital Airlines plant weitere internationale Routen mit Beijing als wichtigem Hub einzurichten und die Verbindung Chinas mit anderen Ländern auszubauen.



Chen Feng, Chairman der HNA Group, sagte: "Die direkte Flugverbindung von Capital Airlines zwischen China und Portugal ist durch die Förderung des Tourismus und die Verbesserung der Handelsbeziehungen ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Kooperation zwischen diesen beiden Ländern. Dieser Schritt ist Teil der Strategie von HNA, die neue Seidenstraße des 21. Jahrhunderts aufzubauen und Menschen und Länder einander näher zu bringen."



Capital Airlines plant die Integration aller verfügbaren Ressourcen, um den Erfolg dieser neuen Route mit Qualitätsservices und Sicherheitstechnologien sicherzustellen. Mit der A330, dem zweistrahlige Großraumflugzeug von Airbus, und drei Flügen pro Woche bietet die Route über 180 Grad, vollständig flache Sitze in der Businessklasse und eine Auswahl an Köstlichkeiten im Stile Lissabons auf dem Menü. Des Weiteren werden die Tourismusressourcen und eine Auswahl von Produkten aus Spanien und Portugal das Flugerlebnis der Passagiere noch weiter verbessern.



Über die HNA Group



Die HNA Group ist ein weltweites Fortune 500 Unternehmen mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat sich die HNA Group von einer regionalen Fluggesellschaft auf der Insel Hainan in Südchina zu einem internationalen Unternehmen mit einem Vermögenswert von etwa $ 145 Milliarden, über $ 90 Milliarden Jahresumsatz und einer internationalen Belegschaft von 410.000 Mitarbeitern entwickelt, die vorwiegend in Amerika, Europa und Asien stationiert sind. Das Tourismusgeschäft von HNA ist ein schnell wachsender, vertikal integrierter globaler Akteur mit marktführenden Positionen in den Bereichen Luftfahrt, Hotels und Reisedienstleistungen. HNA betreibt und investiert in beinahe 3.200 Hotels mit über 380.000 Zimmern in allen wichtigen Märkten und besitzt 1.250 Flugzeuge, die fast 100 Millionen Passagiere in weltweit 270 Städte transportieren. HNAs Logistikgeschäft hält eine Führungsposition bei Logistik und Lieferkettenmanagement in den Bereichen Fertigung, Seetransport, externe Zahlungsplattformen und Projektfinanzierung. Bei Finanzdienstleistungen ist HNA Chinas größte Nicht-Bank-Leasinggesellschaft und ein führender Anbieter verschiedener Aktivitäten in den Bereichen Ausrüstungsleasing, Versicherung, Vermögensverwaltung, Investment Banking und Kreditdienstleistungen.



Über Capital Airlines



Capital Airlines ist ein 2010 gegründetes Joint Venture der HNA Group und der Stadtregierung von Beijing. Im Laufe seiner siebenjährigen Geschichte entwickelte sich Capital Airlines Schritt für Schritt von einem kleinen Carrier zu einem einflussreichen, mittelgroßen Unternehmen, das mit einer Flotte von 72 Flugzeugen jährlich über 13 Millionen Passagiere befördert. Die Fluglinie hat zehn Hubs aufgebaut, einschließlich Übernachtungsparkplätzen und Instandhaltungseinrichtungen in Beijing, Guangzhou, Hangzhou, Sanya, Haikou, Xi'an, Lijiang, Shenyang, Nanjing und Qingdao, betreibt ein aktives internationales Geschäft und hat mehr als 260 nationale und internationale Routen eingerichtet, die weltweit 207 Destinationen erreichen.



