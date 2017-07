Mainz (ots) -



Erstausstrahlung der Folgen 7 bis 9 von "Aufstieg und Fall des Kommunismus": Am Dienstag, 18. Juli 2017, 21.00 Uhr, sendet ZDFinfo erstmals die Dokumentationen über die Zeit vom Zweiten Weltkrieg bis zur Kuba-Krise. Insgesamt sind an diesem Sendetag ab 14.50 Uhr alle bisherigen neun Folgen der zwölfteiligen Reihe in ZDFinfo zu sehen. Diese liefert anlässlich von 100 Jahre Oktoberrevolution ein Gesamtbild der Ereignisse vom Erscheinen des Kommunistischen Manifests 1848 bis zum Zusammenbruch des Ostblocks vor mehr als 25 Jahren. Voraussichtlich am Sonntag, 5. November 2017, präsentiert ZDFinfo erstmals alle zwölf Folgen hintereinander.



Folge 7, "Stalins Krieg", schildert am Dienstag, 18. Juli 2017, 21.00 Uhr, wie entschlossen der Sowjetführer war, den Zusammenbruch des Hitler-Imperiums auszunutzen, um große Teile des Kontinents unter seine Kontrolle zu bringen. In Moskau bereiteten sich damals auch die deutschen Exilkommunisten auf die Rückkehr in ihre Heimat vor. Folge 8, "Der Eiserne Vorhang", zeigt ab 21.45 Uhr, wie der sozialistische Block geschmiedet wurde, der bedingungslos die Politik Stalins unterstützte. Auch in Nordvietnam und Nordkorea übernahmen die Kommunisten die Macht und richteten sich zunächst nach den Vorgaben aus der Sowjetunion. Zum 70. Geburtstag von Josef Stalin versammelten sich 1948 die Kommunistenführer aus der ganzen Welt in Moskau, um dem unumschränkten Herrscher über die kommunistische Welt zu huldigen. In den Satellitenstaaten Osteuropas regte sich erst nach dem Tod des Diktators 1953 Widerstand gegen die Bevormundung aus Moskau.



Folge 9, "Der Kalte Krieg", setzt ab 22.30 Uhr mit Nikita Chruschtschow ein, dem damals neuen starken Mann im Kreml, der 1956 in der Sowjetunion Reformen einleitete. Vom Versuch des Kommunistenführers Mao Zedong, das chinesische Riesenreich mit einem "Großen Sprung nach vorn" zu industrialisieren, über den Mauerbau in Berlin 1961 bis zur Kuba-Krise zwei Jahre später beleuchtet Filmemacher Michael Kloft diese konfliktreiche Phase des Kommunismus.



Am Dienstag, 18. Juli 2017, zeigt ZDFinfo von 14.50 bis 18.45 Uhr erneut die ersten fünf Folgen der Reihe "Aufstieg und Fall des Kommunismus". Mit Folge 6, "Stalins Terror", beginnt um 20.15 Uhr der Drei-Stunden-Info-Abend mit den neuen Dokus. Die Folgen 1 bis 3 der Reihe hatte ZDFinfo erstmals am 10. Februar 2017 gesendet, die Folgen 4 bis 6 erstmals am 11. April 2017.



