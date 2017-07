Dow Jones - Da ist das neue Allzeithoch!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

die zuletzt an dieser Stelle beschriebene Marktbereinigung im Dow Jones Industrial Average® bot tatsächlich das nötige Fundament für eine Aufwärtswelle auf neue Allzeithochs. Der Index notiert zum Wochenschluss im Bereich der Wochenhochs.

Können die Bullen auch in der kommenden Woche das Noveau um 21.560/21.535 Punkte verteidigen, zeigt der Weg des geringeren Widerstands weiter nach Norden. 21.790 Punkte wäre in diesem Fall das nächste Extensionsziel, was sich aus dem Tageschart ableiten lässt. Darüber wäre Platz auf 21.930 Punkte.

Fällt der Dow Jones Industrial Average® dagegen wieder unter das besagte Ausbruchsniveau zurück, könnte die Seitwärtsphase der vergangenen Wochen in die Verlängerung gehen. Um 21.200 Punkte wäre in diesem Fall die Chance für ein weiteres Standbein auf der Unterseite gut.



In den kommenden zwei Wochen befinde ich mich im Urlaub. Mein Kollege Henry Philippson wird meine Vertretung übernehmen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und natürlich erfolgreiche Trades!

Dow Jones Industrial Average® Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.02.2017 - 14.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2012 - 01.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

