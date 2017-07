Zürich (awp) - Tamedia plant, eine Mehrheitsbeteiligung an Neo Advertising mit Sitz in Genf zu übernehmen. So solle das Angebot um Aussenwerbung erweitert werden, teilt die Mediengruppe am Freitag mit. Werbekunden sollen einfacher "medien- und plattformübergreifende Kampagnen" buchen können. Die Beteiligung stehe unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...