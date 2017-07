ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der Aktienmarkt in der Schweiz die Woche beendet. Er hielt sich dank der defensiven Index-Schwergewichte damit besser als die anderen europäischen Börsen, welche die Handelswoche mit leichten Abgaben beschlossen. Zudem fiel der Franken gegenüber dem Euro auf ein Jahrestief, was sich ebenfalls stützend auswirkte.

Unter Druck standen dagegen die Schweizer Bankenwerte nach den Quartalsergebnissen der drei US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo. Diese sind auf den ersten Blick zwar nicht schlecht ausgefallen, überzeugten jedoch nicht im Detail. Daneben fielen auch die jüngsten US-Konjunkturdaten überwiegend negativ aus.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.035 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 36,55 (zuvor: 38,8) Millionen Aktien.

Für den europäischen Bankensektor ging es um 0,7 Prozent nach unten. JP Morgan hat zwar mehr als erwartet verdient, allerdings hat sich das Fixed-Income-Geschäft schwach entwickelt - hier fielen die Erträge um fast 20 Prozent. Bei der Citigroup störten sich die Anleger an höheren Kredit- sowie allgemeinen Betriebskosten, während bei Wells Fargo die Einnahme-Seite die Erwartungen nicht erfüllt hat. Die Aktien der UBS verloren 0,1 Prozent, CS Group gaben um 0,7 Prozent nach und die Papiere von Julius Bär waren mit einem Abschlag von 1,1 Prozent das Schlusslicht im SMI.

Dagegen waren die Titel der defensiven Index-Schwergewichte gesucht. Roche-Papiere verbesserten sich um 1,2 Prozent, Nestle um 0,2 Prozent und die Novartis-Aktie gewann 0,3 Prozent auf 79,90 Franken. Letztere profitierte dabei auch von einer Kurszielerhöhung der Berenberg Bank auf 85 von zuvor 80 Franken. Die Einstufung "Hold" wurde bestätigt. Die Analysten haben ihre Umsatzschätzung 2022 für Novartis um 4 Milliarden Dollar erhöht, nachdem der Juni gleich drei erfreuliche Studien-Ergebnisse für das Pharmaunternehmen gebracht habe. Berenberg schätzt das durchschnittliche Wachstum beim Umsatz pro Jahr für den Zeitraum 2016 bis 2022 auf 3 Prozent.

