Zwei der erfolgreichsten Langlaufserien im deutschen Fernsehen kommen für zwei Folgen zusammen: "In aller Freundschaft" und die "Lindenstraße". Zunächst wird ab 20. Juli eine Folge von "In aller Freundschaft" mit Dr. Iris Brooks (Sarah Masuch) und deren Tochter Lara Brooks (Greta Short) aus der "Lindenstraße" in Leipzig gedreht. Die daraus entstehende Folge (Folge 793: "Aus den Augen, aus dem Sinn?") wird voraussichtlich am 28. November 2017 ausgestrahlt.



Wir laden Sie herzlich zu einem Settermin mit Fotomöglichkeit ein am: 20. Juli um 14 Uhr in den "In aller Freundschaft"-Studios der media city Leipzig Altenburger Straße 13, 04275 Leipzig



Zu dem Termin werden anwesend sein: Lindenstraße: Sarah Masuch und Greta Short In aller Freundschaft: Annett Renneberg und Bernhard Bettermann sowie In aller Freundschaft-Produzent Joke Kromschröder und die zuständige MDR-Redakteurin Franka Bauer



Sie haben die Möglichkeit, kurze Statements von den Anwesenden zu bekommen.



Zum Kurzinhalt: Iris Brooks (Sarah Masuch) ist mit ihrer Tochter Lara (Greta Short) auf dem Rückweg von Rügen in die "Lindenstraße". Sie plant einen kurzen Zwischenstopp in Leipzig einzulegen, um ihre ehemalige beste Freundin Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) zu treffen. Doch plötzlich bricht Iris mit Fieber und Kreislaufproblemen zusammen und wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Maria und Martin (Bernhard Bettermann) übernehmen die Behandlung und diagnostizieren einen Herzfehler, der eine gefährliche Entzündung am Herzen verursacht hat. Dennoch fasst sich Iris endlich ein Herz und erklärt Maria ihr langjähriges Verschwinden: Sie hatte vor Jahren einen One-Night-Stand mit Marias damaligem Ehemann, Alexander Weber. Maria ist wie vor den Kopf gestoßen.



Kurz darauf erleidet Iris infolge ihrer Endokarditis eine schwere Durchblutungsstörung der Niere, die eine Not-OP erfordert.



