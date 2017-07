Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nicht überzeugende erste Geschäftszahlen aus dem US-Bankensektor sowie schwächere US-Konjunkturdaten haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag leicht schwächer schließen lassen. Die Einzelhandelsumsätze sind im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gefallen - erwartet wurde ein Plus von 0,1 Prozent. Daneben sind die Verbraucherpreise im Juni im Kern um 0,1 Prozent gestiegen, hier war ein Plus von 0,2 Prozent erwartet worden. Auch das US-Verbrauchervertrauen enttäuschte. Der DAX schloss mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 12.632 Punkte.

Unter Druck standen Bankaktien: Deutsche Bank büßten 0,9 Prozent ein und Commerzbank 1,2 Prozent. Hintergrund waren die enttäuschend aufgenommenen Geschäftszahlen von US-Banken. JP Morgan hat zwar mehr als erwartet verdient. Schwach entwickelte sich aber das Fixed-Income-Geschäft - hier fielen die Erträge um fast 20 Prozent. Bei der Citigroup störten sich die Anleger an höheren Kredit- sowie allgemeinen Betriebskosten, während bei Wells Fargo die Einnahme-Seite die Erwartungen erfüllte.

Morphosys nach FDA-Zulassung für Tremfya sehr fest

Ansonsten war es recht ruhig. Unter den Gewinnern ragten Morphosys mit einem Plus von 7 Prozent heraus. Grund war eine FDA-Zulassung für die Johnson & Johnson-Tochter Janssen für ein Medikament gegen Schuppenflechte namens Tremfya. Dadurch erhält auch Morphosys als früherer Partner von Janssen eine Meilensteinzahlung. Norma profitierten von Anschlusskäufen und zogen 4,5 Prozent an. Das Unternehmen hatte am Vortag die Prognosen angehoben. Darauf haben zahlreiche Analysten ihre Schätzungen erhöht.

Naga gaben am Freitag erneut einen großen Teil der jüngst aufgelaufenen Gewinne ab. Der Kurs brach um weitere fast 20 Prozent auf 8,40 Euro ein. Der Kurs war am Donnerstag bis auf 15,99 Euro gestiegen, im Frankfurter Parketthandel war er am Mittwoch sogar mit 19,80 Euro umgegangen. Der Ausgabekurs hatte am Montag bei 2,60 Euro gelegen, der erste Kurs bei 3,60 Euro. "Die Aktie ist extrem markteng", sagte ein Händler mit Blick auf den geringen Streubesitzanteil. In den Markt gegeben wurden lediglich 1 Million Aktien.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 70,4 (Vortag: 81,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,89 (Vortag: 3,50) Milliarden Euro. Es gab 11 Kursgewinner, 18 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.631,72 -0,08% +10,02% DAX-Future 12.619,00 -0,04% +10,28% XDAX 12.627,22 -0,24% +10,31% MDAX 25.162,38 +0,33% +13,40% TecDAX 2.298,90 +0,44% +26,89% SDAX 11.188,11 +0,42% +17,53% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,13 -16 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego@wsj.com

DJG/mpt/raz

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 14, 2017 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.