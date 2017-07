Welche Bedingungen gelten nun nach dem Brexit? Banken verlangen Klarheit - und verlagern Jobs in die verbleibenden EU-Länder. Eine Übergangslösung der Regierung mit der EU sei wohl zu spät, so Top-Manager.

Banken in Großbritannien bemängeln fehlende Klarheit über die Rahmenbedingungen nach dem Brexit und verlagern Jobs in die verbleibenden 27 EU-Länder. Top-Manager von fünf der größten Banken in London sagten, der britischen Regierung laufe die Zeit davon. Nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens brauchen in London ansässige Finanzinstitute eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem Land der Europäischen Union, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu dürfen. Selbst wenn die Regierung ...

