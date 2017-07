Die schöne neue Welt des Digitalen bringt auch neue Gefahren mit sich. Angriffe wie WannaCry oder Petya zeigen, wie verwundbar Infrastruktur und Unternehmen sind. Und diese Attacken könnten erst der Anfang sein.

Auf dem Tech Open Air (TOA) ist die Welt des Digitalen eine bunte: Craftbeer zu digitaler Kunst, Musik zur Virtuellen Realität und ein Haufen von Inspiration zwischen Gründergeist und Tech-Vordenkertum. Da könnte man Vince Steckler, Chef von Antivirus-Spezialist Avast, fast für eine Art Spielverderber halten: Während bei Pulled-Pork-Burger und Süßkartoffel-Pommes der digitalen Euphorie gefrönt wird, will er über Sicherheit in vernetzten Zeiten sprechen. Doch auch auf dem TOA, im alten Funkhaus im Berliner Osten, zwischen Zelten und Festival-Stimmung, ist wohl allen klar: Die digitale Gesellschaft ist verwundbar.

In etlichen Werken des Niveau-Herstellers Beiersdorf ging einen Tag lang nichts mehr, bei einer der weltgrößten Reedereien konnten Container nicht entladen werden, in der Atomruine Tschernobyl fiel die Strahlenmessung aus - drei Beispiele aus einer ganzen Reihe von Schäden, die im Juni von "Petya" oder "NotPetya" verursacht wurden. Hinter dem scheinbar harmlosen Namen steckt eine Schadsoftware, sogenannten Ransomware. Derartige Trojaner kommen zum Beispiel über eine E-Mail oder eine Sicherheitslücke in der Treibersoftware auf einen Rechner und die verschlüsseln die Dateien. Erpresser verlangen dann ein Lösegeld in der Digitalwährung Bitcoin für die Freigabe des Rechners. Experten vermuten hinter manchen Attacken aber auch politische Motive.

Die Masche dahinter ist alt, doch die Durchschlagskraft wird größer. Gerade einmal sechs Wochen vor "Petya" oder "NotPetya" rüttelte die Schadsoftware "WannaCry" an den Grundfesten der digitalen Ökonomie: Betroffen waren nicht nur Großkonzerne wie die spanische Telefonica oder die Deutsche Bahn, sondern auch Teile des britischen Gesundheitssystems. Das zeigt: Die vernetzte Welt ist anfällig und keiner ist davor gefeit. Zudem sind sich Experten einig, dass noch Schlimmeres bevorstehen könnte.

Der Anbieter Malwarebytes beschrieb in seinem aktuellen Quartalsbericht, dass mittlerweile rund siebzig Prozent aller Angriffe das Ziel haben, Schadsoftware zu verbreiten. Weltweit zählten die Analysten 18.000 Infektionen in knapp 80 Ländern, wie "Heise Online" berichtet. Auch Avast-Chef Steckler sagt: "Die Bedrohung ist da: Ransomware ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...