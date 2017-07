Liebe Leser,

nun ist es also passiert: Die METRO hat sich in zwei Teile aufgespaltet. Und zwar gilt es umzudenken: Die bisherige METRO-Aktie wird zur CECONOMY-Aktie. Der Umtausch von METRO zu CECONOMY erfolgte 1:1. Das bedeutet, dass jeder Aktionär der METRO seine Bestände entsprechend umgeschrieben bekam. Also nicht wundern, wenn beim Blick auf den Depotbestand auf einmal "CECONOMY" da steht und man sich fragt, wann man diese Aktien wohl gekauft hat! Nachdem der Börsenzulassungsprospekt ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...