Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hat Polizeigewalt gegen Demonstranten beim G20-Gipfel bestritten - trotz mittlerweile über 30 Ermittlungsverfahren gegen Beamte. Auch andere Politiker äußern sich.

Trotz zahlreicher Ermittlungsverfahren gegen Polizisten hat Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz bestritten, dass es beim G20-Gipfel zu Übergriffen gegen Demonstranten gekommen ist. "Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise", sagte Scholz am Freitag in einem Interview des Norddeutschen Rundfunks. "Ich will ausdrücklich sagen: Es gab sehr besonnene, sehr mutige, sehr schwierige Einsätze der Polizei. Und die Polizei hat wirklich alles getan, was möglich gewesen ist." Dem entgegen stehen Berichte, ...

