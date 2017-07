Einen Tag nach der Aufspaltung haben mehrere Hedgefonds Leeverkaufswetten gegen Metro platziert - das betrifft sowohl das Geschäft mit Lebensmitteln als auch die Elektroniksparte. Doch Metro-Chef Olaf Koch hält dagegen.

Der Börsenstart der neuen Metro ist vollbracht: Die Ergebnisse am ersten Handelstag waren zwar nicht voll zufriedenstellend, doch immerhin ist Deutschlands einst größter Handelskonzern nach langem Hin und Her nun getrennt an der Börse. Der Lebensmittelhändler - mitsamt Supermarktketten und Großhandel - läuft weiter unter dem Namen Metro, während der Elektronikhändler Media Saturn künftig unter der Holding Ceconomy gehandelt wird.

Hedgefonds jedenfalls scheinen in diese Pläne nicht allzu großes Vertrauen ...

