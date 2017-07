Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag freundlich geschlossen. Der Leitindex SMI hatte sich zum Wochenschluss in einer relativ engen Bandbreite bewegt und war in der Startphase kurzzeitig unter 9'000 gerutscht. Hierzulande gerieten vor allem Finanzwerte unter Abgabedruck, nachdem erste US-Grossbanken ihre Zwischenergebnisse publiziert hatten. Gestützt wurde der Gesamtmarkt auf der Gegenseite von den Index-Schwergewichten.

Die Stimmung wurde im Handel als "wieder robust" beschrieben, nachdem US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Wochenmitte erklärt habe, beim weiteren Anheben der Leitzinsen und beim Straffen der Bilanz Vorsicht walten zu lassen. Ein deutlicher Zinsanstieg, der zwischenzeitlich gedroht habe, sei dadurch abgewandt worden. Die Zinsängste wurden zudem von den US-Inflationsdaten am Freitag zerstreut. Im Juni hatte sich der Preisauftrieb in den USA stärker als erwartet abgeschwächt. Insgesamt zeigten die US-Daten, dass der Aufschwung zuletzt weiter ins Stocken geraten ist.

Der Swiss Market Index (SMI) legte am Freitag um 0,34% auf 9'034,57 Punkte zu. Auf Wochensicht resultiert damit nach einer bereits positiven Entwicklung am Montag und Mittwoch ein Plus von 1,7%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, machte zum Wochenschluss 0,29% gut und stieg auf 1'433,90 Zähler und der breite Swiss ...

