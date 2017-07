DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan sind die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.525,94 -0,05% +7,15% Stoxx50 3.168,28 +0,14% +5,24% DAX 12.631,72 -0,08% +10,02% FTSE 7.378,39 -0,47% +3,30% CAC 5.235,31 -0,00% +7,67% DJIA 21.564,80 +0,05% +9,12% S&P-500 2.452,57 +0,19% +9,55% Nasdaq-Comp. 6.293,97 +0,31% +16,92% Nasdaq-100 5.815,54 +0,38% +19,57% Nikkei-225 20.118,86 +0,09% +5,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,19 -10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,51 46,08 +0,9% 0,43 -18,3% Brent/ICE 48,85 48,42 +0,9% 0,43 -16,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.228,27 1.217,45 +0,9% +10,82 +6,7% Silber (Spot) 15,93 15,70 +1,5% +0,23 +0,0% Platin (Spot) 918,80 906,50 +1,4% +12,30 +1,7% Kupfer-Future 2,69 2,66 +1,1% +0,03 +6,6%

FINANZMARKT USA

Nach skeptisch aufgenommenen Quartalsberichten der US-Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup sowie überwiegend schwachen US-Konjunkturdaten zeigen sich die Indizes an der Wall Street leicht im Plus. Zwar übertrafen die drei US-Banken die Gewinnprognosen, doch die Börsianer bleiben skeptisch. Belastet werden die Kurse überdies von den deutlich fallenden Renditen am Anleihemarkt. Für JP Morgan geht es um 1,4 Prozent nach unten. Die Aktie der Citigroup verliert 0,9 Prozent. Wells Fargo fallen um 1,9 Prozent. Die veröffentlichte Flut an US-Konjunkturdaten ist überwiegend schwächer ausgefallen und bestätigt damit die jüngste Entwicklung hinter den Erwartungen liegender Daten. Diese wecken keine Fantasie auf eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Bei den Einzelwerten geht es für Wal-Mart 1,3 Prozent nach oben. Die Analysten von Goldman Sachs haben den Wert auf "Buy" erhöht. Auch Boeing profitiert mit einem Plus von 0,7 Prozent von einer Hochstufung. JP Morgan hat den Wert auf "Overweight" nach oben genommen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Auf kein gutes Echo sind am Freitag an Europas Börsen die ersten Geschäftszahlen der großen US-Bankenhäuser gestoßen. Diese fielen zwar auf den ersten Blick nicht schlecht aus, überzeugten aber nicht im Detail. Daneben missfielen auch die jüngsten US-Wirtschaftszahlen. Der europäische Bankensektor gab um 0,5 Prozent nach. Deutsche Bank büßten 0,9 Prozent ein und Commerzbank 1,2 Prozent. Für den Rohstoffsektor ging es 1,4 Prozent nach oben, für den Ölsektor um 0,5 Prozent. Hintergrund waren anziehende Rohstoff- und Ölpreise. Stützend wirkten Spekulationen über ein Opec-Treffen in der kommenden Woche. Unter den Gewinnern ragten Morphosys mit einem Plus von 7 Prozent heraus. Grund war eine FDA-Zulassung für die Johnson & Johnson-Tochter Janssen für ein Medikament gegen Schuppenflechte namens Tremfya. Dadurch erhält auch Morphosys als früherer Partner von Janssen eine Meilensteinzahlung. Norma profitierten von Anschlusskäufen und zogen 4,5 Prozent an. Das Unternehmen hatte am Vortag die Prognosen angehoben. Die Aktie des Baukonzerns Skanska verlor rutschte um 6,2 Prozent ab. Das Unternehmen hat Abschreibungen in Höhe von 780 Millionen Kronen angekündigt. Weiter nach unten ging es mit Abschlägen von 0,3 Prozent für Astrazeneca. Die Spekulationen über den Abgang von CEO Pascal Soriot haben den Pharmakonzern durcheinandergewirbelt. Angeblich soll Soriot zu Teva wechseln. Auf einen möglichen Wechsel reagierten Analysten wenig begeistert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.45 Uhr Do, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1454 +0,39% 1,1410 1,1390 +8,9% EUR/JPY 129,01 -0,29% 129,39 129,12 +4,9% EUR/CHF 1,1055 +0,26% 1,1027 1,1025 +3,2% EUR/GBP 0,8757 -0,51% 0,8802 1,1355 +2,7% USD/JPY 112,64 -0,66% 113,39 113,39 -3,6% GBP/USD 1,3079 +0,89% 1,2963 1,2930 +6,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zum Wochenschluss hat sich an den asiatischen Aktienbörsen ein positiver Trend durchgesetzt. Händler sprachen von einem gewissen Optimismus vor der in der kommenden Woche langsam Fahrt aufnehmenden US-Berichtssaison. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent - gestützt von Werten aus dem Energie- bzw- Bankensektor. Der australischen Leitindex hatte in vier der vergangenen fünf Sitzungen Aufschläge verbucht - auf Wochensicht stand ein Plus von 1,1 zu Buche. Der Nikkei-225 in Tokio gewann 0,1 Prozent auf 20.119 Punkte und bewegte sich in einer äußerst engen Spanne. Auf Wochensicht legte der Index 1 Prozent zu und verbuchte die beste Entwicklung seit sechs Wochen. Gestützt wurde der japanische Aktienmarkt am Freitag vom sich erholenden Dollar, der nach den jüngst eher taubenhaften Kommentaren von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen unter Druck geraten war. In Hongkong legten Ping An um 1,2 Prozent auf ein Zweijahreshoch zu, obwohl weiterhin viele Leerverkäufer in der Versicherungsaktie aktiv waren. Bank of America-Merrill Lynch hatte das Kursziel um 26 Prozent angehoben. Nach einem positiv aufgenommenen Zwischenbericht zum ersten Halbjahr gewannen Sany 3,2 Prozent. Die Titel des Immobilienentwicklers China Vanke wurden vom Handel ausgesetzt, lagen zu diesem Zeitpunkt jedoch 2,4 Prozent im Plus. Das Unternehmen wollte Details zum 11,6 Milliarden US-Dollar schweren Übernahmegebot für Global Logistic Properties liefern. Ein chinesisches Konsortium, an dem China Vanke 21,4 Prozent hält, bietet für den Lagerverwalter in Singapur. Dessen Aktien legten dort um 22,2 Prozent zu.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Metro-Chef kauft für gut 1 Million Euro Aktien seines Konzerns

Einen Tag nach dem Metro-Börsendebüt hat Konzernchef Olaf Koch für gut 1 Million Euro Aktien seines Unternehmens gekauft. In einer Pflichtmitteilung heißt es, Koch habe die Papiere zum Kurs von 18,31 Euro erworben. Am frühen Nachmittag notierte die neue Metro-Aktie bei 17,98 Euro.

Volkswagen löst Mercedes-Benz 2019 als Mobilitätspartner des DFB ab

Volkswagen wird ab 2019 anstelle von Mercedes-Benz neuer Mobilitätspartner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Vertrag, der am 1. Januar 2019 beginnt, hat eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren und endet am 31. Juli 2024, wie die Volkswagen AG und der DFB separat mitteilten. Zu dessen Volumen machten beide Seiten keine Angaben. Das Sponsoringpaket umfasst auch das bereits bestehende Engagement von Volkswagen im DFB-Pokal.

Elringklinger platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio Euro

Elringklinger hat erstmals ein Schuldscheindarlehen platziert. Das Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro verteilt sich nach Angaben des Unternehmens auf drei Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren und wird mit durchschnittlich 1,23 Prozent verzinst.

AT&T will sich nach Fusion mit Time Warner aufspalten - Kreise

Nach der milliardenschweren Übernahme des US-Medienkonzerns Time Warner will sich die AT&T Inc offenbar aufspalten. Die Telekom- und die Medienaktivitäten sollen künftig separat geführt werden, wie mit den Plänen vertraute Personen sagten. Der AT&T-Veteran John Stankey soll dabei das Time-Warner-Geschäft leiten.

Citigroup übertrifft Gewinnerwartung

Die Citigroup hat im zweiten Quartal wegen geringerer Aktivitäten des Tradingsdesks einen Gewinnrückgang um 3 Prozent verzeichnet, die Erwartung der Analysten aber dennoch übertroffen. Zudem belasteten höhere Kredit- sowie allgemeine Betriebskosten. Die New Yorker Bank meldete für die drei Monate per Ende Juni einen Nettogewinn von 3,87 Milliarden US-Dollar nach knapp 4 Milliarden im Vorjahr.

Easyjet plant wegen Brexit neues Tochterunternehmen in Österreich

Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet treibt ihre Planungen für den Brexit voran. Wie das Unternehmen mitteilte, will es eine neue Fluglinie unter dem Namen Easyjet Europe mit Sitz in Wien gründen. Dadurch solle es ihm unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien weiter möglich sein, Flüge in der EU anzubieten.

Fiat Chrysler ruft weltweit 1,34 Millionen Fahrzeuge zurück

Der Autobauer Fiat Chrysler ruft weltweit freiwillig insgesamt 1,34 Millionen Fahrzeuge zurück. Dies hat zwei verschiedene Gründe: Zum einen gebe es Grund zur Sorge, dass ein möglicher Kurzschluss Airbags unbeabsichtigterweise auslöse, zum anderen bestehe potenzielle Brandgefahr durch das Versagen von Bauteilen.

JP Morgan übertrifft die Erwartungen im zweiten Quartal

Die US-Großbank JP Morgan hat ihren Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert und die Erwartungen klar übertroffen. Das Institut profitierte von einem stärkeren Kreditgeschäft, einem höheren Zinsüberschuss und einer geringeren Risikovorsorge. Damit konnten die schwächeren Handelseinnahmen ausgeglichen werden.

Uber-Rivale Grab erhält Milliarden von Softbank und Didi - Kreise

Der größte Konkurrent von Uber in Südostasien könnte laut informierten Personen in Kürze eine milliardenschwere Kapitalspritze erhalten. Die Mittel dürften Grabtaxi Holdings Pte mit Sitz in Singapur dabei helfen, sich gegen den Taxi-App-Anbieter aus San Francisco in seiner Heimatregion zu behaupten.

Wells Fargo verdient mehr als erwartet

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 14, 2017 12:07 ET (16:07 GMT)

Die US-Bank Wells Fargo hat ihren Gewinn und die Einnahmen im zweiten Quartal gesteigert. Die drittgrößte Bank des Landes, die vergangenes Jahr von einem Vertriebsskandal erschüttert wurde, übertraf zumindest beim Gewinn die Erwartungen.

