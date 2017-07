Liebe Leser,

BMW hat die Absatzzahlen für Juni und auch für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Das Fazit bringt BMW selbst mit dieser Aussage auf den Punkt: "BMW Group erzielt besten Juni- und Halbjahresabsatz aller Zeiten". So wurden im Juni laut BMW exakt 232.620 Fahrzeuge verkauft, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 2,1% entsprach. Das war in der Firmengeschichte das beste Absatzergebnis "aller Zeiten" in Bezug auf einen Juni-Wert. Die BMW-Aktie ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...