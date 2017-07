Liebe Leser,

zu Beginn des Jahres schaffte die ADVA Optical Networking Aktie den Sprung aus dem Abwärtstrend heraus. Fast 35 % ging es in der Spitze nach oben, anschließend geriet die Aktie jedoch ins Wanken und verlor rund 20 % an Wert. So richtig in die Erfolgsspur kam die Aktie seitdem nicht zurück. Ein erster Erholungsversuch wurde nach 2 Wochen abverkauft.

Unteres Bollinger Band ist nun erreicht - steigt die Aktie jetzt wieder?

Das aktuelle Setup ... (Johannes Weber)

