Merkel und Schulz lieferten sich am Freitag ein erstes Fernduell im Bundestagswahlkampf. Der SPD-Kanzlerkandidat bekommt die Wohlfühlkanzlerin nicht zu packen: Bei ihm ist alles ein bisschen komplizierter als bei ihr.

Die Brände vom G20-Gipfel sind noch nicht einmal eine Woche gelöscht und worüber redet Angela Merkel an diesem Freitagnachmittag als erstes? Übers Angeln. "Wenn es um das Deutschland geht, in dem wir gut und gerne leben", zitiert die Kanzlerin den aktuellen CDU-Slogan, "dann ist Angeln ein Thema." Das kommt dann sogar noch gut an bei den 2500 Zuhörern in Heiligenhafen, eineinhalb Stunden nördlich von Hamburg. Angelverbote im nahegelegenen Naturschutzgebiet sind hier das Aufregerthema dieses Sommers. Merkel sagt, Naturschutz sei wichtig, Angeln aber auch. Eigentlich sagt sie zum Thema Angelverbote also: nichts. Merkt nur keiner.

Martin Schulz konnte es schon am Morgen kaum fassen. "Es ist ein starkes Stück, dass die Regierungschefin den Leuten ständig sagt: Die wichtigen Dinge sage ich euch nach der Wahl", wütet er in Hamburg. "Ihr habt mich, das reicht - diese Botschaft von ihr ist nicht akzeptabel."

Schulz versucht seit Wochen, Merkel inhaltlich zu stellen. Doch die Kanzlerin lässt sich von Schulz nicht fassen. Selten zeigte sich das bislang so gut wie an diesem Freitag bei dem Fernduell: Schulz auf seiner "Sommertour" im krawallgebeutelten Hamburg, Merkel auf "Bädertour" an der sonnigen Ostsee.

Auch Schulz plante eigentlich ein Wohlfühlprogramm. Die SPD fuhr in dieser Woche einen Pulk Journalisten mit dem Kandidaten durchs Land, in den Aachener Dom, zu Fußballern in Köln, in einen Chemiepark. Die Journalisten lernen bei solchen Touren Politiker besser kennen. Das gibt ein paar schöne Bilder, ist aber sonst kaum der Rede wert. Wenn nicht diesmal Schulz' Team ausgerechnet Hamburg als Schlussort ausgesucht hätte: malerische Hafenrundfahrt, Treffen mit dem erfolgreichen SPD-Bürgermeister Olaf Scholz bei Airbus. So war das gedacht - doch dann kam G20.

Klar war: Hamburg absagen geht nicht. Aber Hafenrundfahrt eben auch nicht. Also treibt die SPD-Zentrale Anwohner auf, mit denen Schulz im Krawallviertel Schanze reden kann. Das gelingt so mäßig. Am Info-Stand der Polizei fragt Schulz intensiv nach, es gibt immerhin hier nette Bilder, doch die befragten Beamten antworten kompliziert. Die Anwohner seien sauer auf die Politik, und - so sagt ein Beamter - die Leute vom Autonomen-Zentrum Rote Flora hätten sogar beim Löschen geholfen.

Schulz wird später sagen, er hoffe, die Debatte werde bald bundesweit so "rational, wenn auch manchmal emotional geführt wie hier". Da hat sein Parteikollege Sigmar Gabriel im fernen Berlin die Täter von Hamburg bereits als "Terroristen" bezeichnet. G20, so scheint es in der Öffentlichkeit, ist ein SPD-Problem. Schulz bleibt nur noch die Rolle des Besänftigers.

