DZ Bank startet Metro Wholesale & Food mit 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Metro Wholesale & Food mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 22,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der faire Wert orientiere sich am durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Branche auf der Basis der Gewinnschätzungen für 2018, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Freitag. Wegen der anhaltenden Ertragsschwäche bei der Supermarkt-Kette Real sei jedoch ein Risikoabschlag von 15 Prozent angemessen. Für die Aktie spreche eine attraktive Dividendenrendite von 3,8 Prozent.

JPMorgan hebt Boeing auf 'Overweight' und Ziel auf 240 Dollar

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Boeing von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 240 US-Dollar angehoben. Boeing zähle zu denjenigen Unternehmen, die im Falle einer positiven Entwicklung der Luftfahrtbranche am besten positioniert seien, schrieb Analyst Seth Seifman in einer Studie vom Freitag. Zudem versuche der Flugzeugbauer ganz bewusst, die Luftfahrtindustrie zu seinen Gunsten zu beeinflussen, um so mehr Wert für sich zu schaffen. Auch habe sich das Management in den vergangenen 18 Monaten den Herausforderungen gestellt.

NordLB senkt Daimler auf 'Halten' - Ziel 66 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Daimler nach Medienberichten über zu hohen Schadstoffausstoß bei Diesel-Fahrzeugen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 66 Euro gesenkt. Die US-Ermittlungen könnten sogar Milliardenbelastungen zur Folge haben, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Freitag. Er erinnerte an Rückstellungen in Höhe von 23 Milliarden Euro beim Volkswagen-Konzern (VW).

Deutsche Bank startet Metro (Ceconomy) mit 'Hold' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die künftig unter dem Namen Ceconomy geführte Aktie von Metro mit "Hold" und einem Kursziel von 11 Euro bewertet. Europas größter Elektronikeinzelhändler müsse profitabler werden als derzeit, schrieb Analyst Warwick Okines in einer Studie vom Freitag. Die Umsetzungsrisiken nach der Metro-Konzernaufspaltung seien aber zugleich beträchtlich - sowohl in Sachen Neuausrichtung der Lieferkette als auch mit Blick auf die Differenzen mit Minderheitsaktionären der Tochter Elektro-Media-Saturn-Holding (MSH).

Merrill startet Metro Wholesale & Food mit 'Buy' - Ziel 22,50 EUR

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktien von Metro Wholesale & Food nach der Aufspaltung des alten Metro-Konzerns mit "Buy" und einem Kursziel von 22,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Konglomeratsabschlag dürfte nun abgebaut werden, schrieb Analyst Kiranjot Grewal in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die mittelfristigen Ziele seien eher konservativ und die Russland-Sorgen übertrieben.

Merrill stuft Metro (Ceconomy) mit 'Buy' ein - Ziel 12,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die zukünftige Ceconomy nach der Aufspaltung des alten Metro-Konzerns mit "Buy" und einem Kursziel von 12,50 Euro eingestuft. Als separate Einheit habe Europas größter Elektronikhändler größere Konsolidierungsoptionen, schrieb Analyst Kiranjot Grewal in einer Studie vom Freitag. Im Falle der lange spekulierten Verschmelzung mit Dixons Carphone sieht der Experte beispielsweise ein Synergiepotenzial von etwa 460 Millionen Euro.

Citigroup senkt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Salzgitter AG von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und ein Kursziel von 40 Euro genannt. Das Stahlgeschäft von Salzgitter werfe unter den westeuropäischen Stahlherstellern die niedrigsten Margen ab, schrieb Analyst Ephrem Ravi in einer Studie vom Freitag. Dies verleihe dem Stahlproduzenten entsprechendes Aufwärtspotenzial in einer Phase der Erholung der Stahlpreise. Dem stünden jedoch das Röhrengeschäft von Mannesmann, der Stahlhandel sowie die Beteiligung am Kupferproduzenten Aurubis als belastende Faktoren gegenüber.

Goldman hebt Evonik auf 'Neutral' und erhöht Ziel auf 28 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Evonik von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 28 Euro angehoben. Für die europäischen Chemieunternehmen erwarte er nach einem sehr starken ersten Quartal nun ein robustes zweites Quartal, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Branchenstudie vom Freitag. Evonik habe großes Potential durch eine Restrukturierung oder Verkäufe von Unternehmensteilen. Dies könnte dann als Katalysator für den Aktienkurs wirken.

HSBC hebt Ziel für Norma Group auf 59 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Norma Group nach optimistischeren Aussagen zu den Jahreszielen des Autozulieferers von 54 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der angehobene Ausblick für den Umsatz aus eigener Kraft unterstütze seinen positiven Blick auf die Aktie des Herstellers von Verbindungstechnik, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer Studie vom Freitag. Er habe schon vorher auf die als konservativ einzuschätzenden Ziele hingewiesen. Da seine bisherige Prognose für die Kennziffer nur am unteren Ende der neuen Zielspanne lag, passte er diese nun nach oben an.

Goldman hebt Ziel für Dürr auf 66 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Anlagen- und Maschinenbauer Dürr vor Zahlen von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Kursziel habe sie nach der Berücksichtigung von Währungseffekten und einer Überarbeitung ihrer Berechnungsmodelle angehoben, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei der Zahlenvorlage stünden vor allem Informationen zur Auftragslage und der Situation auf dem chinesischen Markt im Fokus. Der Markt berücksichtige ihrer Meinung nach zu wenig die langfristigen Risiken bei den Geschäften mit der Autoindustrie.

