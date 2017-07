NEW YORK (dpa-AFX) - Der verlustreiche US-Mobilfunker Sprint lotet einem Zeitungsbericht nach weitere Möglichkeiten für Kooperationen aus. Der japanische Milliardär Masayoshi Son, der mit seinem Tech-Konzern Softbank hinter Sprint steht, habe sich diese Woche mit Staranleger Warren Buffett und Kabelmogul John Malone getroffen, schrieb das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Dabei seien die Möglichkeiten einer Investition in Sprint erörtert worden. Die separat geführten Gespräche seien jedoch in einem frühen Stadium. Wie eine Transaktion konkret aussehen könnte, sei unklar. Die Sprint-Aktien zogen nach dem Bericht deutlich an und notierten zuletzt rund 4 Prozent im Plus. Die Aktien des Konkurrenten T-Mobile US reagierten kaum.

Son, der mit Softbank über 80 Prozent an Sprint hält, forciert offenbar die Bemühungen um eine einen Anteilsverkauf. Über eine mögliche Beteiligung des US-Kabelriesen Charter Communications, wo Malone der größte Investor ist, war bereits im Juni berichtet worden. Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway könnte sich dabei mit mehr als zehn Milliarden Dollar beteiligen, hieß es nun.

Beim Poker um Sprint mischt auch die Deutsche Telekom mit. Sprint hatte bereits versucht, den Bonnern ihre US-Tochter T-Mobile abzukaufen, was jedoch an den US-Kartellwächtern scheiterte. Bei der neuen Regierung unter Donald Trump könnten die Chancen jedoch besser stehen. Zuletzt hieß es aber, die Telekom habe umgeschwenkt und wolle jetzt bei einer Fusion die unternehmerische Führung behalten./hbr/mis

ISIN DE0005557508 US8520611000 US8725901040

AXC0210 2017-07-14/21:50