Die positiven Kommentare der US-Fed Chefin Janet Yellen zur US- Wirtschaft waren unter anderem ein postiver Katalysator für den Aktienmarkt in der letzten Woche. Der S&P 500 stieg um 1,6% auf 2.448 Punkte. In den USA waren zyklische Werte wie Automobilaktien (+6%) sowie Technologieaktien (+4%) gefragt. Der 600 Index legte um 1,5% zu. Die Marktbreite war auch hier stark. 18 der 19 Sektoren konnten Zugewinne verzeichnen. Nächste Woche publizieren eine Vielzahl von Unternehmen im S&P 500 ihre...

