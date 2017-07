Cottbus (ots) - Guben hat's nicht leicht. Gelegen am äußersten Ostrand Brandenburgs, geplagt vom demografischen Wandel mit Überalterung und Leerstand, überschattet vom fünfmal größeren Fast-Nachbarn Cottbus und der Spree-Neiße-Kreisstadt Forst. Für Gubin gilt Ähnliches. Westpolen ist jenseits von Zielona Gora nicht unbedingt der Inbegriff einer prosperierenden Region. Guben und Gubin könnten neidisch in Richtung Landesinnere blicken, tun sie aber nicht. Sie schauen alles andere als neidisch zum direkten Nachbarn. Schwer ist es nicht, die beiden Städte in verschiedenen Ländern als eine zu betrachten - immerhin waren sie das einst, vor der Oder-Neiße-Grenze. Heute suchen Stadtväter wie Bürger auch über die gemeinsame Geschichte hinweg reichende Gemeinsamkeiten - trotz aller Unterschiede zwischen Deutschland und Polen. Die Probleme beider Städte hören damit zwar nicht auf, aber sie verlieren die Kraft, einzig und allein für die Charaktere Gubens und Gubins verantwortlich zu sein.



