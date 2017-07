von Stephan Haberer, Euro am Sonntag Am 10. August geht die Welt unter. Zumindest die alte CFD-Welt. Ausgelöst hat den Weltuntergang die Bafin mit dem Schreiben VBS 7-WP 5427-2016/0017. In dieser "Allgemeinverfügung gemäß § 4b Abs. 1 WpHG" hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bestimmt: "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...