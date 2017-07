Den Entscheidungen der US-Notenbank verdanken wir die letzten beiden Rezessionen. Wenn der Zusammenhang zwischen Zinsen und Wirtschaftstätigkeit so einfach wäre, wie die Notenbanken vermuten, würde die Konjunktursteuerung keine Probleme bereiten. "Dann könnte sie Konjunktur wie ein Auto auf einer geraden Landstraße mit minimalen Lenkbewegungen immer in der Spur halten. Wächst die Wirtschaft ein wenig zu stark und die Inflation droht, würde sie Zinsen minimal erhöhen und bei einer zu schwachen laufenden Konjunktur ganz wenig senken. So sollten sich doch bis in alle Ewigkeit eine Inflationsrate von zwei Prozent und ein Wachstum von drei Prozent einstellen lassen. Doch dem steht ein Phänomen entgegen, das der Bankier Philipp von Bethmann beschrieben hat. Sinkende Zinsen sind hohe Zinsen und steigende Zinsen sind niedrige Zinsen. Läuft die Wirtschaft zu schwach, senkt die Notenbank die Zinsen. Da die Marktteilnehmer von da an mit sinkenden Zinsen rechnen, tritt genau das Gegenteil von dem erwünschten Effekt ein: Die Firmen nehmen keinen Kredit, sondern sie warten damit, weil die Zinsen sinken, um später zu günstigeren Konditionen Kapital aufzunehmen. So tritt das Gegenteil vom gewünschten Effekt ein: Die sinkenden Zinsen lähmen die Konjunktur. Will die Notenbank die Konjunktur mit steigenden Zinsen abbremsen, nehmen die Unternehmen schnell noch Geld auf, da die Kredite ja bald teurer werden. So kurbeln steigende Zinsen die Konjunktur an. Durch diesen Effekt kommt es zu den großen Ausschlägen im Konjunkturverlauf. Seit 20 Jahren steuert die amerikanische Notenbank wild in der Gegend rum, wie ein betrunkener Autofahrer seinen Wagen auf der Landstraße", sagt Börsenexperte Thomas Gebert.

