Viele Deutsche würden mehr Urlaub einem Gehaltsplus vorziehen. Die Deutsche Bahn hat vorgelegt und gezeigt, wie so etwas aussehen kann. Warum andere Unternehmen nachziehen könnten.

Mehr Freizeit statt mehr Geld. Was als Claim für einen gesellschaftlichen Wertewandel daher kommt, ist offenbar für viele Deutsche eine ernstzunehmende Option. So antworteten in einer Exklusivumfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey für die WirtschaftsWoche 49 Prozent auf die Frage, ob Sie sich für mehr Urlaub oder mehr Gehalt entscheiden würden, wenn sie die Wahl hätten, mit: mehr Urlaub.

Zu Beginn der Woche hatte die Deutsche Bahn bekanntgegeben, dass die Mehrheit ihrer Mitarbeiter sechs Tage mehr Urlaub einer Lohnerhöhung um 2,62 Prozent vorzieht. Diese Wahlmöglichkeit war das Ergebnis des vergangenen Tarifabschlusses zwischen der Deutschen Bahn und den Gewerkschaften.

Bis auch Angestellte außerhalb des Staatskonzerns die Möglichkeit bekommen, mehr freie Tage zu nehmen, anstatt sich mit einem Mini-Gehaltsplus zufrieden zu geben, könnte noch einige Zeit vergehen. "Die Bahn ist hier sicherlich eine Vorreiterin. Trotzdem glaube ich, dass in Zukunft immer mehr Unternehmen auf solche Modelle setzen werden", erklärt Katharina Heuer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. "Ich finde es erstmal gut, dass Unternehmen diese Schritte wagen und damit auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen."

Auch Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, hält das neue Konzept für eine grundsätzlich gute Idee: "Als ich erfahren habe, dass die Mitarbeiter diese Möglichkeit bekommen, war ich begeistert. ...

