Fast die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer würde die nächste Gehaltsverhandlung nutzen, um künftig mehr Urlaub statt Geld zu erhalten. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der WirtschaftsWoche.

Besonders interessant ist, dass der Zugewinn von (Frei-)Zeit einigen Wählergruppen wichtiger ist als anderen. So würden sich Anhänger der Grünen mit 63,9 Prozent am häufigsten für mehr Urlaub entscheiden, Anhänger der Union mit 38,7 Prozent am seltensten.

Unterschiedliche Präferenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...