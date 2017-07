Trotz laufender Klagen wegen mutmaßlich zu hoher Abgase und des schwachen Abschneidens der Aktie steuert Daimler 2017 auf ein Rekordjahr zu. Außerdem: Bei Comdirect-Aktien eröffnen sich Zusatzchancen.

Aktientipp: Daimler - Besser, als es aussieht

Laufende Klagen wegen mutmaßlich zu hoher Abgase, Unsicherheiten über die Zukunft der Autobranche und Produktionsstockungen im zentralen Werk Stuttgart-Untertürkheim setzen Daimler-Aktien schwer zu. Dabei steuern die Stuttgarter 2017 auf ein Rekordjahr zu. Und für die Zukunft sind sie besser gerüstet, als es nach dem schwachen Abschneiden der Aktie aussieht.

In China investiert Daimler mit seinem Partner Biac 655 Millionen Euro in die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge. Bis 2025 sollen elektrisch betriebene Fahrzeuge etwa ein Fünftel der gesamten Produktion ausmachen. China wird davon einen substanziellen Anteil haben. Im sächsischen Kamenz, in dem Daimler seit 2010 Batterien produziert, wird gerade ein zweites Werk in Bau genommen. 14 Prozent mehr Mercedes hat Daimler im ersten Halbjahr verkauft.

In allen großen Märkten erzielen Mercedes-Fahrzeuge hohe einstellige bis zweistellige Zuwachsraten. Bei den Nutzfahrzeugen hat sich nun der Busmarkt stabilisiert: In Brasilien profitiert der von der günstigen Währung Real, in Europa ist mit dem Fernbusboom eine neue Nachfrage entstanden. Insgesamt dürfte Daimler in diesem Jahr sein Verkaufsvolumen von 3,0 auf 3,2 Millionen Fahrzeuge erhöhen.

Daimler-Aktien sind derzeit so günstig, dass die Eigenmittel in der Bilanz den Börsenwert zu 85 Prozent decken. Und dabei sind die 5,5 Milliarden Euro schon abgezogen, die Daimler als übrige Rückstellungen auch für eventuelle juristische Kosten vorgesehen hat.

Aktientipp: Comdirect - Ab 3000 Euro gibt es Tipps vom Roboter

Wenn Depots und Geldeinlagen weiter wachsen wie bisher, könnte die Comdirect in diesem Jahr erstmals fast 90 Milliarden Euro an Kundenvermögen betreuen. Binnen fünf Jahren wäre das eine Verdopplung. Drei Milliarden Euro kommen durch die Finanzplattform Onvista herein, die von der Comdirect im Frühjahr übernommen wurde. Von 2020 an dürfte Onvista den Nettogewinn der Comdirect um mehr als ein Zehntel anheben. Einträglich sind besonders die 100 000 meist wertpapieraffinen Onvista-Kunden, die der wichtigsten Einnahmequelle der Bank zugutekommen, den Provisionseinnahmen. Da die Kosten im Griff sind und beim Zinsrückgang das Schlimmste überstanden ist, dürfte die Comdirect 2017 ihren Gesamtgewinn weiter steigern. Nicht eingerechnet ist hier der einmalige Ertrag, der 2016 durch den Verkauf des europäischen Kreditkartengeschäfts hereinkam. Zulegen dürfte auch die Dividende. Sie war im Frühjahr überraschend gekürzt worden, weil die Comdirect damit nach der Onvista-Übernahme ihr Eigenkapital wieder aufpolsterte.

An der digitalen Front ist die Comdirect besonders rührig. Seit Mai gibt es die Vermögensplattform Cominvest, auf der Kunden ab 3000 Euro Einsatz Anlageratschläge aus dem Computer bekommen. Geht es nach der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman, soll der Markt dieser Robo-Advisor allein in Deutschland von derzeit gut 600 Millionen Euro Jahresvolumen bis 2020 auf 20 Milliarden wachsen.

82 Prozent der Comdirect-Aktien liegen bei der Commerzbank. Das eröffnet eine Zusatzchance. Sollte es bei der Muttergesellschaft eines Tages zu einem grundlegenden Umbau kommen, könnte der Comdirect eine Schlüsselrolle zufallen. Dann dürfte die Tochter mehr wert sein als die 1,4 Milliarden Euro, die sie derzeit auf die Waage bringt.

Aktie Opap & Aktienrückblick Thai Beverage

Aktientipp: Opap - Mit der Lizenz zum Zocken

Die Greek Organisation for Football Prognostics (Opap) kontrolliert rund 80 Prozent des legalen Wettspielmarktes in Griechenland. Auf dem neuntgrößten Spielemarkt der Europäischen Union hält Opap bis 2030 die exklusive Lizenz für Sportwetten und Lotterien, bis 2026 für Rubbellose und Lose mit vorgedruckter Gewinnzahl und bis 2036 für Pferdewetten. Zudem darf das Unternehmen in Griechenland bis 2025 exklusiv bis zu 35.000 Video Lottery Terminals (VLTs) aufstellen und betreiben. Anders als klassische Spielautomaten stehen VLTs in ständiger Verbindung mit einem genau kontrollierten Zentralrechner. Aus diesem Bereich erhofft sich Opap in den nächsten Jahren das stärkste Wachstum.

Auch in Krisenzeiten zocken die Griechen, aber mit geringeren Wetteinsätzen. Diese gingen zwischen 2008 und 2013 um ein Drittel zurück. Seit 2013 schmälerte zudem eine Glücksspielsteuer Opaps Nettospielumsätze. Die Steuer wurde 2016 von 30 auf 35 Prozent angehoben. Doch die seit 2013 wieder anziehenden ...

