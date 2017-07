Die Preise für Medikamente sollen am Nutzen für die Patienten ausgerichtet werden - und nicht an den Forschungskosten der Unternehmen, fordert Roche-Verwaltungsratschef Christoph Franz.

Die Preise für Medikamente sollen am Nutzen für die Patienten ausgerichtet werden - und nicht an den Forschungskosten der Unternehmen, fordert Christoph Franz in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. "Wir brauchen neue Preismodelle in der Pharmaindustrie", sagt der Roche-Manager im Gespräch mit dem Magazin.

Ausdrücklich wendet sich Franz ...

