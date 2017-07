Heilbronn (ots) - Arbeitsagentur und der Arbeitgeberverband Südwestmetall rechnen für die Sommerferien mit einer guten Ferienjob-Situation im Land: "Da der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg momentan sehr aufnahmefähig ist, schätzt die Regionaldirektion Baden-Württemberg die Aussicht, einen Ferienjob zu finden, sehr gut ein", sagte Agentursprecherin Uta Heinemann der "Heilbronner Stimme" (Samstag). "Wer letztes Jahr einen Aushilfsjob gefunden hat, wird das dieses Jahr wieder schaffen." Südwestmetall-Sprecher Volker Steinmaier sprach von starken Bemühungen der Arbeitgeber, in den Ferien befristete Stellen für Schüler und Studenten zur Verfügung zu stellen. "Schlechter als im Vorjahr wird es in diesem Jahr bestimmt nicht sein", sagte er. "Wir erstellen aber keine exakten Statistiken, wie viele Plätze es in unseren Betrieben gibt."



Gute Ferienjob-Chancen gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur derzeit in allen Helferberufen, die eine zügige Einarbeitung erlauben - etwa Reinigungsberufe, Gastronomie, Produktionshelfer, Briefzusteller, Bau und Gartenbau oder Call-Center-Agenten.



